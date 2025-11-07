專訪｜梁非同16歲接觸粵劇　愛上戲曲初心只想學好中文

梁非同近年在粵劇戲曲，舞台劇表演界別參與度甚高，但甚少人知道，原來她最初萌生學習戲曲時，是爸爸想她學好中文，所以就給她聽和看唐滌生老師的作品，就是此時此後。令她打開了文字世界的另一道門，詩意和優美的意境。由此開始產生好好學習戲曲的念頭。開展她舞台表演的生涯。



在筆者眼中梁非同個子不高，眼睛明亮而且身體說話表達流暢，語氣溫文爾雅、用字坦率而又帶平實。就像在唐滌生筆下《紫釵記》中的霍小玉，才貌雙全，剛烈、堅強，同時善解人意、懂得為人設想的一個現實對照。

問：妳可不可以簡單說明妳怎樣進入妳的演藝生涯？

梁非同：「我比好多同輩學戲遲，我約16歲時候，機緣巧合，投考參加八和粵劇學院的《青少年粵劇演員訓練班》，當時我只是一個旁聽生，但有得參與，夢想終於來了！當期時正修讀城市大學的《文化遺產管理》，都可以說是分身乏術，可能最後兩頭不到岸，但我只會說是：『在過程中學習，讓我知道為甚麼自己，會更加喜歡粵劇！』」

問：妳讀完城市大學、中文大學《文化遺產管理》碩士再讀香港演藝學院《粵劇表演》高級文憑課程。對妳有甚麼幫助在表演藝術？

梁非同：「首先我十分喜歡香港的文化遺產，同時我也十分喜歡粵劇這門表演藝術。我當然了解我自己比好多人開始慢，所以我更加讓我自己知道，學習由文化歷史到劇場演出的過程，同時多謝好多位老師在指導同栽培，令我能夠掌握及學到粵劇藝術。俗語有云：《學無前後 ，達者為先。》老土說一句：『只要有恆心，鐵柱磨成針。』」

問：妳參加過好多非粵劇的演出，可以分享一下箇中經驗？

梁非同答：「我記的第一次擔當電影女主角，是一套學生畢業作品。故事角色我是擔當一個特技演員，同時是家族生意茶餐廳老闆女兒的角色。就因為我本身有粵劇根底，所以在動作方面才可以配合這個角色。這就是所有藝術的基本功！沒有功，就沒有藝。」

問：妳對於現今舞台藝術科技（Art-Tech) 的看法？

梁非同：「我本身都會參與非粵劇的劇場表演，我會在其他劇場演出吸收其養份。另外開闊自己的眼界做一個有靈活性的演員。舞台藝術科技（Art-Tech ），到了現在是無法分開，是真實產生舞台一個新效果。我只會相信，有人用一些聰明的方法，便能夠令它好好運用！相反，不能善用，就變成畫蛇添足。」

問：妳將會參與進念·二十面體最新演出摩登粵劇，唱唸足球《頂頭鎚》的演出，妳有甚麼分享？

梁非同：「我對進念很有信心，同和今次所有創作班底都好有期望！他們一定會呈現，我想期待的精彩演出。」