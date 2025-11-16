蔡卓妍首爾旅遊放縱狂吃分享食極唔肥秘訣　曬出S型身材令人羨慕

今個月22日踏入43歲的蔡卓妍 (阿Sa) 自從2023年與富三代石恆聰分手後，感情生活一直備受關注，雖然月前曾傳出兩人復合，但阿Sa一直沒有承認有關傳聞。最近阿Sa就被指與她的健身教練，現年33歲的Elvis (林俊賢) 拍拖，發展姊弟戀。有傳阿Sa與健身教練Elvis已開始拍拖數月，今年七夕兩人被影到孖住現身紅館欣賞林家謙演唱會。近日阿Sa又於IG曬出與好友關智斌一起到健身房做操肌的短片，期間有把男聲在旁指導兩人，不禁令人猜想是她的緋聞教練男友Elvis在陪她操肌。

阿Sa與Elvis合照（Ig圖片）

阿Sa與關智斌一起操肌。(ig圖片)

阿Sa露小蠻腰。(ig圖片)

昨日阿Sa又再於社交網分享了她做運動的照片，以「生命在於運動 (吃) 😛」為標題，發文寫道：「Work Hard Play Harder 首爾之旅吃到太多美食😍 又到還債時間😅 #運動是為了吃更多美食 #該吃吃該練練 #food #唯有美食與運動不可辜負 #明星不止AB面 #走吧出去玩」，還曬出大量她旅遊期間吃過的美食照片。原來阿Sa是因為去首爾旅遊吃多了，返港後便要努力健身keep fit，保持最佳身材，怪不得她總是食極唔肥，她吃完後都會做運動來「還債」，其中一張相中可見她的S型身材實在令人羨慕。未知她這些日子是否都有緋聞健身教練男友Elvis跟她一起操練呢。

阿Sa旅行狂食後努力做運動keep fit。(小紅書)

