前TVB財經台咪神指《新聞女王2》劇情太誇張　揭部門勾心鬥角真相

前TVB財經台主播溫蕎菲（Chelsea），擁驕人身材及亮麗外表，向有「財經台咪神」封號。雖然她已離巢轉戰金融界，但仍不時在社交平台派福利分享性感靚相，深受網民歡迎。近日，台慶劇《新聞女王2》再次掀起話題，溫蕎菲亦參與一份，在社交平台大爆昔日「舊公司」秘聞。

《新聞女王2》播出後，再次令外界關注新聞部運作，劇中新聞台高層、主播明爭暗鬥、為求上位不擇手段。近日曾在TVB新聞部工作長達七年的溫蕎菲就在以「TVB新聞主播真實從業經歷分享」發文。她直言朋友看完劇後都問她「電視台真的想劇裡那樣勾心鬥角嗎？」

溫蕎菲以過來人身份回應：「作為在TVB新聞部待了7年的員工，我能說太誇張了！」她形容真實的新聞部是「一個人當兩個人用」，「我們根本沒空撕──寫稿、約嘉賓、Check片、跑採訪、趕直播，一個人當兩個人用，忙到吃飯都要掐表。」溫蕎菲更坦言職場摩擦在所難免，但真正專業的人都懂：「比起博出位，把活幹好才是硬道理！」

溫蕎菲被問到作為一個江西來的內地女生，是怎樣誤打誤撞進去TVB，還當主播？她說：「說起來有些神奇，剛畢業海投簡歷，接到TVB電話時，我粵語太差，把“無綫新聞”聽成“有線新聞”，連夜做了一堆錯的功課，到現場才驚覺，這不是我從小看的TVB嗎！」

更有趣的是，溫蕎菲一開始面試的並非主播，而是圖書館管理員。「我想“曲線救國”先入行就接了。每天剪舊膠捲、貼標籤，機械但很開心──能看到超多老香港素材，也算賺了。」溫蕎菲指剪了兩個多月帶子後，老闆突然找她：「『有個主播離職，你簡歷寫過播音訓練，要不要試鏡？』我立刻抓住機會，試鏡超順利！先播天氣，再播新聞、財經，一步步走到現在～」

至於在TVB當主播的人工？溫蕎菲形容為真的是「為愛發電」：「網上總猜我們工資多高，其實剛入行我只有1萬港幣/月！ 6平米單間租金就佔一半，日子過得緊巴巴。後來轉正有出鏡費，收入才好一點─薪水和出鏡頻率直接掛鉤，播得越多賺得越多。說實話，比起香港其他高薪職業，媒體人大多是靠對新聞的熱愛在堅持～」。

温蕎菲原籍江西贛州，內地出世早年來港升學，畢業於香港城市大學之後，於2013年曾任職中央電視台CCTV 4台的新聞主播。温蕎菲在2015年加入無綫新聞部，擔任J5台的普通話天氣主播，翌年晉升為財經新聞主播，並有報道時事新聞。2022年2月，温蕎菲在社交平台宣布離巢，之後向金融界發展，現在不時在金融財經活動或節目見到其身影。

