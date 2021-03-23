愛美麗狂想曲｜李佳芯曬港姐Look　張秀文裸背余思霆蔡菀庭鬥長腿

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-23 20:20

由陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠、曹永廉等主演的TVB新劇《愛美麗狂想曲》昨晚（22日）終於在翡翠台播出，新劇除了演員陣容吸引之外，更有不少福利場面，令觀眾大感期待！女主角王麗美（李佳芯飾）一出場就以多個造型亮相，當中Ali穿上旗袍、戴上后冠的港姐造型絕對令人眼前一亮，大方得體又夠高貴。

李佳芯（Ali）的港姐造型令人眼前一亮！（YouTube影片截圖）

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新劇靚女演員雲集，首集已經集合多位小花包括余思霆、張秀文、林凱恩等等，當中張秀文在劇中與曹永廉發生一夜情，兩人不但在辦公室內親熱，展現豪放的一面，張秀文更半裸上陣露出玉背，畫面香艷。而余思霆就飾演與王麗美同日入職的林雅婷，來自台灣的她外形甜美，她更穿上超短裙及高踭鞋，大騷長腿！

張秀文在首集已經有性感裸背演出。（YouTube影片截圖）

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不過當中就有一位演員出場只有短短幾秒，但就憑着一雙白滑長腿成功搶鏡！其實這位演員是蔡菀庭（Tiffany），她在劇中飾演Amy，是PR公司職員之一。現年26歲的Tiffany在2017年參加《多倫多華裔小姐競選》，成為「四料」冠軍，其後回港參選2018年度《國際中華小姐競選》成功打入五強，雖然最後落選，但就簽約TVB發展演藝事業。Tiffany曾參演劇集《飛虎之雷霆極戰》、《香港愛情故事》、《殺手》等，不過最為人熟悉的還是處境劇《愛·回家之開心速遞》，她曾在劇中飾演超過25個不同角色，雖然戲份不多，但穿上短裙騷美腿的她亦相當吸睛！