吳婉芳新抱霍詠盈分享愛用化妝品　淘寶買假睫毛唔使廿蚊價格親民

撰文：董欣琪
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霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台甜蜜放閃，羨煞旁人。早前霍詠盈在社交平台分享化妝心得，她寫道：「由於我化妝學有所成，功力大增，收到唔少靚女DM，所以下定決心分享我愛用的化妝品。」當中除了有不少名牌化妝品之外，更有從淘寶入手的假睫毛，價格不過廿蚊，非常親民！

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）
郎才女貌成為一時佳話。（IG@carolinefwy）
度假。（IG截圖）
度假。（IG截圖）
登對！（IG@carolinefwy）
登對。（IG截圖）
性感。（IG@carolinefwy）
性感。（IG@carolinefwy）
浪漫。（IG@carolinefwy）
霍詠盈身穿黑色透視晚裝。（IG@carolinefwy）
性感！（IG@carolinefwy）
畫面唯美又浪漫。（IG@carolinefwy）
錫錫。（IG@carolinefwy）
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霍詠盈分享愛用化妝品

從霍詠盈分享的化妝品所見，她選用CPB的產品作底妝，胭脂就有SUQQU、Shiseido等，眼影選用Tom Ford、Charlotte Tilbury等，唇膏及唇蜜就有Prada、CPB、Dior等等，都屬名牌化妝品，但亦有不少價格親民的產品，當中眉筆及眼線筆就出自Canmake，只需5、60港元，而假睫毛價格就更貼地，只需7至17元人民幣不等（約8至19港元）！

分享愛用化妝品。（IG截圖）
底妝。（IG截圖）
唇蜜。（IG截圖）
眉筆。（IG截圖）
從淘寶入手的假睫毛。（IG截圖）
不過廿蚊，非常親民！（IG截圖）
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好滿意妝容。（IG截圖）
大方分享。（IG截圖）
大方分享。（IG截圖）
妝容精緻。（IG@carolinefwy）
妝容精緻。（IG@carolinefwy）
妝容精緻。（IG@carolinefwy）
霍詠盈自言是「the best example of a glow up（女大十八變的最佳例子）」。（IG截圖）
女大十八變！（IG@carolinefwy）

霍詠盈胡智略出身富裕門當戶對

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕，霍詠盈爸爸霍文遜是著名外科醫生，她也是一名高材生，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調，但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話！

霍詠盈同家姐霍詠詩。（IG@carolinefwy）
古裝look。（IG@carolinefwy）
夫妻相！（IG@carolinefwy）
出雙入對。（IG截圖）
好登對。（IG截圖）
大讚老公！（IG截圖）
郎才女貌！（IG@carolinefwy）
一起出席晚宴。（IG@carolinefwy）
一起出席晚宴。（IG@carolinefwy）
不時放閃。（IG@carolinefwy）
度假。（IG@carolinefwy）
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