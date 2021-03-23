金燕玲拍片分享好消息　確認無須做化療：做20次電療同食藥控制

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-23 22:06

金燕玲曾在2019年時發現患子宮癌，要接受手術切除淋巴、子宮、卵巢及盲腸，並要接受六次化療及四次電療，抗癌路十分艱辛，幸好完成所有療程後，康復進度理想。不過早前金燕玲自爆發現患乳癌，需要接受電療，但因為及早發現，只屬初期。今日（23日）金燕玲拍片分享近況，透露與醫生見面後，確定不用做化療：「要做20次電療，要食藥控制病情。」

金燕玲透露自己不用做化療。（YouTube影片截圖）

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金燕玲在片中分享了一位病友的經歷，她更介紹對方一個賣癌症病人專用頭巾的網站：「當你冇咗頭髮，出街嘅時候會覺得好凍，所以需要戴帽。」她還曬出古巨基太太Lorraine送給她的冷帽：「呢頂係Lorraine喺日本買返嚟嘅冷帽，好舒服。」她又笑言之前試過綁頭巾，但因為五顏六色難襯衫，而且比較難綁：「我唔似外國人咁深輪廓，又要諗埋自己妝容，對我嚟講就唔係太啱，所以所有要化療嘅病友，真係要準備舒適嘅頭巾。我希望香港有人專門做呢啲畀癌症病人使用嘅頭巾，頭巾呢件事係值得投資，亦應該有人要做。」

金燕玲分享自己買頭巾的經驗。（YouTube影片截圖）

古巨基太太Lorraine送了頂冷帽給金燕玲。（YouTube影片截圖）

而飲食方面，金燕玲就指要特別小心：「我知道今次係由於荷爾蒙嘅問題所引致嘅，所以飲食要注意同好小心，好似食雞一定要食無激素雞，燕窩一定唔食得，花膠都唔可以食得多，簡單嚟講任何美容食物都唔適合食太多。」網民紛紛留言為她加油打氣，希望她早日康復！

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