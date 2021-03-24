他來自江湖︱于楓演兩集吳孟達女友　獲邵逸夫睇好卻為愛放棄事業

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-24 00:00

無綫（TVB）經典劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除了萬梓良、周星馳和吳孟達的精湛演出，其他演員亦值得一提，當中包括第22至23集出場、飾演「萍姨／李萍萍」的于楓。劇中，于楓是「何英彪／大支嘢」吳孟達的新女友，可是「何鑫淼／何金水」周星馳就對父親找到第二春感到不滿。

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于楓在《他來自江湖》中最終與吳孟達分手，而她的感情生活在現實中亦飽經波折。1951年出生、本名盧桂香的于楓來自台灣，於70年代來港參演邵氏電影，是當時邵氏最後生的女主角。雖然于楓深受「六叔」邵逸夫和「六嬸」方逸華寵愛，但後來卻因為愛情而放棄事業，她與梁廷鏘結婚並誕下兒子梁作華便淡出幕前，可惜他們最後卻因為性格不合而離婚。

于楓（右）於2015年因癌病惡化病逝，終年63歲。（微博/@香港-于楓）

為梁廷鏘淡出幕前 可惜愛錯郎

于楓後來亦有幕前演出，為TVB和亞視拍攝多套劇集，但機會、地位未及婚前，而她離婚後亦與葉振棠成為工作上的拍檔，他們繼而發展成男女朋友關係。

至於梁廷鏘與于楓離婚後不久，便迎娶第二位妻子周伊倫並誕下一女，但男方於2001年申請離婚，寇鴻萍當時便被指介入兩人婚姻，而梁廷鏘和寇鴻萍亦於2003年拉埋天窗。梁廷鏘不時被報章雜誌指外出「偷食」，2007年他便被拍到與妙齡女子夜遊中環，被女方翹手及掃背，狀甚親密，2009年他又被拍到在夜店摸女子臀部兼吻對方頸部，而寇鴻萍均對梁廷鏘投信任一票。