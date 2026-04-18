傅穎曬自拍照無懼騷抬頭紋　曾被屈「整容怪」20年：往死裡寫！

傅穎Theresa（現名傅寶誼）近年長駐內地發展，但就因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲，雖然她已多次澄清，堅稱只是靠化妝技巧同影相角度配合，但仍備受質疑，她曾撰長文剖白20年來被標籤為「整容怪」，面對無間斷的整容報道，她直言：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你，天天整、月月整、年年整。」早前傅穎就大方分享自拍照，更無懼騷出抬頭紋！

傅穎五官愈見精緻。（IG@theresafu.bo）

屢陷「進化」疑雲。（IG@theresafu.bo）

Theresa近年長駐內地發展。（微博@Theresa傅穎）

積極直播帶貨。（IG@theresafu.by）

愛貓。（IG@theresafu.by）

大方回應。（影片截圖）

傅穎分享自拍照無懼騷出抬頭紋

傅穎在社交平台分享了一張對鏡自拍照，並寫道：「話說抬頭紋已經好明顯。」相中所見，化了淡妝的傅穎紥起頭髮，大方露出額頭，抬頭紋亦清晰可見。不過其實去年傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》時，李珊珊就為她平反，大讚素顏依然好靚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」李珊珊亦回憶初次與傅穎見面時的情景，坦言當時大感意外：「我就見到冇化妝嘅Theresa，但係好靚，皮膚好靚，白裏透紅。因為喺我心目中仲諗住你係會好似公主咁行出嚟，你係好自在嘅，好舒服個感覺。」更大讚傅穎的自在是由內到外散發出來：「我好驚喜呀嗰一下，同埋係堅靚」，完全打破了網上對傅穎的評價：「我可以寫包單，佢真係真材實料，好正，真係好正」。

傅穎大方分享自拍照，更無懼騷出抬頭紋！（IG截圖）

用頭髮遮一遮。（IG截圖）

去年傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》，獲大讚真人堅靚！（YouTube影片截圖）

自在。（IG@theresafu.by）

自在。（IG@theresafu.by）

自在。（IG@theresafu.by）

激罕性感！（IG@theresafu.by）

傅穎反擊稱無醫美，全靠化妝，卻被冤枉開刀。（IG@theresafu.ww）

自認塑造力強。（影片截圖）

曾大力推鼻以證清白。（影片截圖）

直播帶貨。（小紅書圖片）

傅穎搬到深圳住600呎新屋

傅穎近年積極直播帶貨，但三年幾以來努力工作卻引發她「忽然富貴」、「被包養」的猜測，令她嬲爆反擊：「香港女藝人，沒出歌、沒演戲，就沒能力養好自己？」她強調即使作為一個普通人，只要身體健康，肯去工作，絕對有能力養活自己，霸氣粉碎「靠男人」的指控。而過往曾先後定居北京、廣州、上海、東莞等地的傅穎，前年搬到杭州發展，直至近日她就搬到深圳，展開新生活！早前傅穎拍片分享新屋佈置，可見她將新屋佈置得色彩繽紛，她透露曾住過300多呎的小單位，亦曾進駐3000幾呎的豪宅，如今住在實用面積約600呎的新屋，反而感覺剛剛好。

傅穎前年搬到東莞發展，而老闆原來就是其前緋聞男友胡清藍。（小紅書圖片）

當時獲安排入住3000幾呎的複式豪宅，但就被指獲「特別照顧」。（影片截圖）

Theresa早前透露將搬離杭州。（IG截圖）

夜景。（小紅書圖片）

近日傅穎搬到深圳。（IG@theresafu.bo）

親自佈置新屋。（IG@theresafu.bo）

色彩繽紛。（影片截圖）

實用面積約600呎。（影片截圖）

傅穎曾住過300多呎的小單位。（影片截圖）

亦曾進駐3000幾呎的豪宅。（影片截圖）

太空曠。（影片截圖）

上海間屋有千二呎。（影片截圖）

住在過千呎的大屋，要自己打掃反而感覺有點吃力（影片截圖）

點擊下圖逐格睇新屋：