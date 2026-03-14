現年38歲的2011年四料港姐冠軍朱晨麗（朱朱）近年劇集產量大減，更一度被指失寵遭冷待，但自與百億富二代史昊洺（Kenneth）傳出緋聞後，朱晨麗亦躋身上流，除了出入馬場之外，又出席名媛晚宴，近日她就獲國際名牌Louis Vuitton邀請，欣賞在巴黎舉行的時裝騷！

朱晨麗是2011年四料港姐冠軍。（IG@rebecca_zhu）

近年劇集產量大減。（IG@rebecca_zhu）

更一度被指失寵遭冷待。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗同闊太翁嘉穗。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗出席三八婦女節晚宴，與香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉及全國政協常委、信德集團行政主席何超瓊合照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗出席「海外潮人企業家協會第十二屆會董就職典禮」，祝賀英皇集團主席楊受成次女楊玳詩擔任新主席！（IG@rebecca_zhu）

坐正TVB高層樂易玲小姐隔離合照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗在影大合照時，從後雙手攬實曾志偉。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗獲LV邀請出席巴黎時裝周 與百億名媛歎香檳

朱晨麗在社交平台上載了多張靚相，相中所見，身穿白色低胸Tube Dress的她外披黑色西裝褸，於羅浮宮前留影，造型高貴又性感！之後鏡頭一轉，又見到朱晨麗與永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡同行，兩人如貴婦出巡，貴氣逼人！百億名媛伍葉靖怡一向活躍於上流社交圈，她與已故富商邱德根孫女邱詠賢、已故四大家族後人周啟邦之子周國豐太太周黃泳霖（Jenny）、李嘉欣等都私交甚篤，除了伍葉靖怡之外，湯鎮業前妻姜坤亦有現身，眾人一起歎香檳、欣賞日落，相當享受！

朱晨麗現身巴黎。（IG@rebecca_zhu）

獲國際名牌Louis Vuitton邀請，欣賞在巴黎舉行的時裝騷！（IG@rebecca_zhu）

名媛look。（影片截圖）

名媛look。（影片截圖）

朱晨麗與百億名媛伍葉靖怡同行。（影片截圖）

歎香檳！（IG截圖）

欣賞日落。（IG截圖）

打入名媛圈！（IG截圖）

湯鎮業前妻姜坤。（IG截圖）

好Fit！（IG@rebecca_zhu）

好Fit！（IG@rebecca_zhu）

靚人靚景！（IG@rebecca_zhu）

私交甚篤。（IG圖片）

私交甚篤。（IG圖片）

朱晨麗傳戀富二代躋身上流

朱晨麗在2023年傳出秘撻百億富二代史昊洺，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子都是「先生」系的馬主，更一度傳出懷孕，但她其後否認傳聞，不過又被好友陳煒踢爆「好事近」，雖然朱晨麗一直否認戀情，但她曾在接受《香港01》專訪時直認與史昊洺的關係「比正常朋友再親近一啲」，又甜笑指雙方關係不錯。前年9月史昊洺父親史立德的愛駒「勁先生」在沙田馬場出賽，朱晨麗就同好友白雲一起入場支持，在拉頭馬影大合照時，朱晨麗亦有現身，但她與史昊洺就分開站，未知是否刻意避嫌，其後他們又再一同現身支持另一位馬主拉頭馬，看來朱晨麗已融入男方朋友圈！

性感！（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗講起史昊洺即冧滋滋。（葉志明攝）

百億富二代史昊洺，父親是香港中華廠商聯合會會長史立德。

身材出眾。（IG@rebecca_zhu）

度假。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗是不少男士心目中的女神。（IG@rebecca_zhu）