2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）自當選以來，外貌一直成為網民熱話，當年更曾被狠批為「最醜港姐」。不過，雷莊𠒇一於少理，卸任後隨即返回加拿大發展，並專注於模特兒及演員工作。現年31歲、出身大富之家的她，近年在社交平台極其活躍，狀態更被指比參選時大勇。近日她接拍內衣廣告，竟大膽在鏡頭前上演一幕「真空換Bra騷」，火辣程度令網民睇到流鼻血！

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。（資料圖片）

身材超Fit。（ig@juliettelouie）

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。（陳順禎 攝）

當眾「掏出」乳墊證無花假

片段一開始，雷莊𠒇以一身型格又不失性感的打扮亮相。她穿上黑色波點開胸絲質恤衫，胸前深V設計直落肚臍位置，下身則配襯淺藍色高腰熱褲及粗皮帶，大騷健康膚色。雷莊𠒇對著鏡頭不斷擺動腰肢，隨手撥弄長髮，舉手投足嫵媚十足。

最令人震驚一幕，雷莊𠒇在音樂節拍下，在鏡頭前一個轉身就「掏出」兩塊厚厚的圓形乳墊。她一邊做出鬼馬表情，一邊將乳墊向鏡頭展示，意味著她當刻已是「真空」上陣。不過，從影片所見，即使失去了乳墊支撐，雷莊𠒇的傲人上圍依然極之堅挺，線條分明，看得出她是真材實料。

雷莊𠒇唔太滿意呢個視覺效果。（ig@juliettelouie）

雷莊𠒇即使唔push，上圍依然極之堅挺，線條分明，看得出佢係真材實料。。（ig@juliettelouie）

一個轉身。（ig@juliettelouie）

就掏出兩個乳墊。（ig@juliettelouie）

就掏出兩個乳墊。（ig@juliettelouie）

換上神奇胸圍 視覺效果瞬間倍增

隨後，雷莊𠒇展示出一款啡色Push-up Bra並隨即換上。在神奇內衣的「助攻」下，原本已經豐滿的身材更顯得洶湧澎湃，恤衫胸位的立體感瞬間提升，視覺震撼力十足。雷莊𠒇最後更對著鏡頭單眼並做出心形手勢，展現出極強的自信美。不少網民看後都給出心心眼emoji，更有人留言，：「上帝真是不公平。你穿什麼都好看，而且獨一無二，美極了😍」。

雷莊𠒇換文神奇胸圍，視覺效果唔同晒！（ig@juliettelouie）

自信返晒嚟！（ig@juliettelouie）

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億萬千金靠選美證實力

雷莊𠒇出身在富裕家庭，她的父親雷葆文是香港著名設計師，人稱「設計多面手」，更是香港十大傑出設計師之一，據傳身家以億元計算。正因如此，當年雷莊𠒇奪冠時，曾惹來不少質疑，指她是憑藉父親的強大背景才坐上冠軍寶座。不過，這位「億萬千金」近年專注在海外發展模特兒事業，用行動證明即使不靠父蔭，多次參加不少選美盛事，盼用實力證明自己。

雷莊𠒇爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的雷葆文（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇成為選美達人。（IG@juliettelouie）

選美對Juliette係一個動力。（IG@juliettelouie）

Juliette好鍾意選美，五度參加選美。（IG@juliettelouie）