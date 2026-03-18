Fit爆人父徐榮驗出肥肝　圈內爸爸多人有肥肝靠食健肝寶回復正常

徐榮有運動都中招

徐榮是圈中出了名的廿四孝爸爸，育有一兒一女，努力工作供他們讀書，曾花逾五百萬栽培兒女興趣，為了他們絕不手軟。不過，最近徐榮卻發生了一件令憂心的事，原來最近他接了「健肝寶」的廣告，送了一個健康檢查，一驗之下竟發現自己有肥肝，即使平時徐榮常常踢波有運動，體形又好，望落好似好健康，他更坦言：「我成日做運動又唔係肥，咁都中肥肝？」

徐榮是圈中出了名的廿四孝爸爸。（網上圖片）

他在社交平台上指，為了給家庭最好的栽培，自己不分晝夜地拼命，長期的高壓與熬夜，總覺得體力透支，食飯也會常常「滯住滯住消化唔到」，連老婆都覺得自己「面色唔多好」，為了家庭，徐榮決心要解決肥肝問題。

火火為屋企捱壞身體

其實並不止徐榮，連著名導演火火都中肥肝！作為導演，開工時間不固定，而且隨時一開開成日，為了孩子拼命工作希望能給他更好的資源，更是透支自己的身體去接job，夜瞓之餘又食外賣，去到有一日連導演也跟火火說：「上鏡個樣好殘好攰、面色唔掂」。本來火火都不以為然，但當自己驗完身發現有肥肝，他也坦言：「點估到睇落咁瘦都有度肥！肥喺個肝…..」

火火都中肥肝！（網上圖片）

徐榮與火火同樣為了家庭，擔心自己身體出事，不能陪伴家人，於是開始食用「健肝寶」。徐榮表示好快就見到少少效果，他說：「而家少咗成日飽滯、口苦口乾嘅感覺，面色明顯好返好多！同埋個肝好Ｄ瞓得好咗，個人冇咁易攰。」火火也指自己短短兩個月已經改善了睡眠質素，不再口苦，個樣望落更精神，更有體力陪兒子練波睇比賽。

徐榮食完健肝寶面色明顯好返好多。

火火食完健肝寶改善了睡眠質素。

肝臟專科醫生張振榕都推介 清肝首選健肝寶

眾星級爸爸減肥肝恩物 - 健肝寶

「健肝寶」真係咁有料到？

其實圈內很多chur 爆肝的爸爸，都是健肝寶的忠實用家。全因健肝寶功效更為全面，比起單一磷脂針對性更高。不但可以修復，最重是可以有效減低肥肝指數！就連肝臟專科名醫都有推薦。

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2. 獲權威大學科研實證

3. 其他護肝產品只含單一磷脂相比，健肝寶功效更為全面，針對性更高

4. 特有5大中西健肝成分：丹參清肝消脂、雲芝疏肝解毒、五味子補益肝臟、肝臟磷脂高效護肝、維他命E排毒和抗氧化

5. 適合脂肪偏高、飲酒等不良飲食習慣、生活忙碌、睡眠不足等人士

6. 產品獲GMP認證，無重金屬或農殘物，大廠出品，可放心服

健肝寶產品資訊：

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圈內爸爸成功減肥肝 都係靠健肝寶！

最近憑電影重新走入大眾視線的鄧一君，在小孩出生時，為了養家活兒甚麼工作都要接，負擔愈來愈大，自己愈來愈肥，體重去到180磅，經常覺得「滯住」，連老婆都察覺到面色有問題，最後原來中咗肥肝！當時鄧一君的客人推薦他食「健肝寶」，立即有效果：「keep住食咗呢兩年，感覺到個人係精神啲，面色好咗，冇咗口苦口氣。今次返嚟做嘢就直頭約埋驗肝，收到指數由超標跌返正常，鬆返口氣。」他更笑言現時更女兒出街終於沒有被嫌棄。

鄧一君與女兒。

鄧一君的指數由超標跌返正常。

劉翁長期依賴外賣、熬夜拍攝

著名導演劉翁身為父親，曾經熱衷於游泳、滑雪與滑板的他，但隨著孩子出生，因育兒壓力，讓他漸漸遠離了運動場。長期依賴外賣、熬夜拍攝，原本壯實的身材開始走樣、面色的憔悴，原來同樣中了肥肝！他憂心指：「作為一個爸爸，我不單止對自己負責任，更加要對家庭負責任，自己嘅健康真係好重要。」在「健肝寶專業用戶」於小肥的介紹下，他開始服用「健肝寶」並堅持了一年。這段時間的改變顯而易見，以前飯後總「脹住滯住」的感覺消失了，睡眠質素提升，面色重拾紅潤，連肝指數也重返正常水平。他在社交平台翻看一年前的舊照，對比當下的神采奕奕，內心充滿驚喜。

劉翁在孩子出生後遠離了運動場。

劉翁食完健肝寶指數重返正常水平。

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