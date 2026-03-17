拍廣告出身的吳千語（Karena），曾戀上王愛倫的細仔林建龍（Derek Lim）、林峯，又與富商林建名細仔林孝信傳緋聞，最終情定施榮怡之子施伯雄（Brian），嫁入豪門過上闊太生活，曾兩度被拍到外出掃貨，施伯雄拎戰利品尾隨；又到歐洲、南極周遊列國，兩公婆極甜蜜。愈來愈習慣闊太身分的吳千語，日前激罕現身上海F1比賽，一身造型被指：「換個人就是菜市場的氛圍」。

吳千語的高顏值令人羨慕。（吳千語微博圖片）

吳千語度假靚相。（小紅書圖片）

吳千語現身上海睇F1

吳千語日前被拍到現身F1世界一級方程式中國大獎賽上海站。她戴上太陽眼鏡，披上外套，難掩愈來愈濃厚的貴氣。吳千語緩緩走到友人身邊，坐下後與朋友嘆茶點聊天，而施伯雄亦被拍到與吳千語出雙入對，十分恩愛。

不過一向走在潮流尖端的吳千語，今次穿上五分褲和平底鞋，有網民指只有身材好的吳千語才能駕馭這身造型，「千語這個鞋子普通人真的駕馭不來」、「今年又要流行回5分褲、7分褲了」、「這身也就她穿～換個人就是菜市場的氛圍」、「所以是人穿衣，要穿自身氣質扛得住的衣服才和諧」。

吳千語之前曾曬另一套粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語與老公好SWEET。（吳千語小紅書）

吳千語成為「百億富三代」施伯雄太太。

吳千語認被夫家催生仔擬雪卵

而吳千語依然十分瘦削，寬大的上衣遮住了肚子，把肚皮蓋得嚴實。吳千語做得百億新抱，自然要為夫家傳宗接代，吳千語早前承認夫家有暗催生仔，並有雪卵打算，但她否認為備孕而變肥。

吳千語現身上海睇F1 。（小紅書）

吳千語狀態好好。（小紅書）

同友人相聚。（小紅書）

與施伯雄出雙入對。（小紅書）