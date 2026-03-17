現年25歲的王汛文（Candice）參加2025年香港小姐競選入行，憑藉開朗性格在參選期間深得佳麗喜愛，最終奪得當屆「友誼小姐」。樣子甜美的她，有周秀娜和陳法拉混合體稱號，在當選一個月後，便獲安排加入王牌節目《東張西望》擔任外景主持，搖身一變成為「東張女神」。王汛文除了四出採訪社會時事，也積極經營社交平台，不時大派「福利」回饋粉絲。日前適逢白色情人節，王汛文一改平時甜美可愛形象，挑戰型格路線，然而新造型絲毫不減吸睛度，激凸上圍看到網民直呼：「忍不住流鼻血」。

王汛文（Candice）是2024香港小姐競選中奪得「友誼小姐」。（資料圖片）

王汛文選美結束後，火速加入TVB節目《東張西望》。（節目截圖）

王汛文之前到日本採訪一宗「香港人越洋買兇殺香港人」事件。（節目截圖）

王汛文身材也充滿睇頭。（IG@candicejuuuuu）

非常清楚「流量密碼」。（IG@candicejuuuuu）

一改甜美形象走型格風 網民：忍不住流鼻血

王汛文近日在社交平台分享一段街拍視頻，並寫道：「香港隨便一條街拍就出片了，祝大家白色情人節快樂」。片中，王汛文一改甜美可愛的形象，換上帥氣型格Look示人，她時而長髮披肩展現女人味，時而戴上Cap帽露出標誌性的甜美酒窩笑容。雖然王汛文一身打扮看似「包到實」，但吸睛度依然爆燈。她身穿露腰上衣，貼身剪裁將其上圍更顯「激凸」，下身則配搭白色短褲大騷長腿。王汛文更非常「識玩」地背上斜孭袋，份外誘人。網民都被她激凸身材吸引著，紛紛留言激讚：「Candice又靚又cool，這穿搭很襯你」、「又可愛又靚女，對你這種真的完全没有抵抗力」、「太帥了寶寶 我忍不住流鼻血」。

日前白色情人節，王汛文在社交平台分享一輯街拍視頻。（小紅書截圖）

一身打扮非常養眼。（小紅書截圖）

不經意展露了好身材。（小紅書截圖）

令人分心。（小紅書截圖）

相當吸睛。（小紅書截圖）

索啊！（小紅書截圖）

袋，識孭梗係斜孭。（小紅書截圖）

獲黎芷珊欽點 曾太性感險「離罩」走光

王汛文畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，興趣包括：游泳、睇書、打機及看名人演講等。她於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中曾獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作，這亦解釋了為何她能在選美結束後火速加入「東張」大家庭。除了口才了得之外，王汛文也不時會在社交平台騷性感，前年她出席台慶時，穿上一襲粉紅色低胸晚裝，當時她以高炒角度拍攝，騷出深長事業線，期間更擺出多個撩人Pose，不過疑動作太大，出現「離罩」的驚險情況，徘徊在走光邊緣，非常牙煙。

王汛文前年出席台慶時，穿粉紅色低胸晚裝。（IG@candicejuuuuu）

這個邪惡視角離曬罩勁牙煙。（IG@candicejuuuuu）

雖然王汛文個搞怪樣好可愛，但網民都被她身材搞到錯焦點。（IG@candicejuuuuu）