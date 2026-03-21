鍾培生高調求婚袁嘉敏未受影響　重遊舊地感慨留下美好回憶

「富四代」鍾培生早前高調向「民建聯小花」莊雅婷（Angel）求婚，引起全城關注，同時也令他與袁嘉敏過往的感情糾紛翻hit成為話題。不過袁嘉敏似乎並未受影響，反而積極經營自己的社交平台，頻頻分享個人生活點滴。

「富四代」鍾培生早前高調求婚，袁嘉敏似乎並未受影響。(threads@candy_kamanyuen)

袁嘉敏重遊舊地感慨留下美好回憶

日前（19日）袁嘉敏在社交平台分享了一段影片，她在餐廳內用膳，她透露曾在此地留下不少美好回憶：「Feel so nostalgic today revisiting the site of one of my favourite places: Sevva at Prince’s Building, which is now Terrace Boulud run by Mandarin Oriental. I had a lot of special memories here, my birthday celebrations, important meetings, photo shoots with the press etc. It’s the time capsule of my young adulthood.（今天重訪我最喜歡的地方之一，不禁湧起一股懷舊之情。我在這裡留下了許多美好的回憶，例如生日慶祝、重要會議、與媒體的合照等等。這裡就像是我年輕時代的時光膠囊。）」

袁嘉敏重遊舊地。(threads@candy_kamanyuen)

袁嘉敏積極更新社交平台。(threads@candy_kamanyuen)

嘩！袁嘉敏身材好勁！（threads截圖@candy_kamanyuen）

袁嘉敏近期積極推銷個人「賣相」平台。（截圖@candy_kamanyuen）