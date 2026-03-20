林鈺洧興奮首次去網紅廁所打卡　同梁麗翹以大膽動作挑戰視覺極限

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）是模特兒出身，以修長美腿和火辣身材備受關注。雖然近期很少在螢幕前出現，但在社交平台上，她頻頻「派軍糧」，分享很多性感照來吸睛。昨日（19日），她分享了自己在廁所的打卡照，並表示：「次仲唔到我喺呢個網紅洗手間影相。」

林鈺洧近期很少在螢幕前出現。(ig@denicelams)

在社交平台上，林鈺洧頻頻「派軍糧」。(ig@denicelams)

林鈺洧大方展現完美曲線

林鈺洧當日身穿一襲貼身閃石晚裝，在鏡頭前大方展現完美曲線，更以心形剪裁大秀姣好身形。她在社交平台開心留言：「Can’t believe this is the first time taking photos in this iconic bathroom.（難以相信這是第一次在這個標誌性的浴室拍照）」相中林鈺洧擺出各式迷人姿勢，魅力十足，瞬間成為眾人焦點。

林鈺洧大方展現完美曲線。(ig@denicelams)

林鈺洧同梁麗翹以大膽動作挑戰視覺極限

更吸睛的是，她還邀請好友梁麗翹一同出鏡。二人不僅互相倚靠合照，更以大膽的動作來挑戰粉絲的視覺極限，散發著濃濃的姐妹情。梁麗翹亦以性感Deep V造型亮相，並附上感性留言：「Looks are just the opening act — our true selves are the main event.（外表只是開場的演奏——我們真正的自己才是主要事件。）」無論是林鈺洧還是梁麗翹，都充分展現了她們的自信與魅力。

林鈺洧同梁麗翹以大膽動作挑戰視覺極限。(ig@denicelams)

林鈺洧同梁麗翹散發著濃濃的姐妹情。。(ig@denicelams)