葉念琛《越問越雙琛》請到兩大女神　陳瀅爆曾同「kam導演」合作

導演葉念琛早前新開影片頻道《Meaningful》，並在頭炮節目《琛導Casting》擔任主持，頭兩集已經邀請到佘詩曼及宣萱做嘉賓，短片播出即爆紅。昨日（21日）葉念琛宣布《Meaningful》有第二個節目：「Meaningful 第二個節目《越問越雙琛》即將上線，第一集請到兩位女神『打機女神』同『宅男女神』上嚟分享愛情經驗，記得留意我哋Channel！」

葉念琛再多開一個節目。(ig@yiplinsum)

《越問越雙琛》第一集請到兩位女神『打機女神』同『宅男女神』上嚟分享愛情經驗。(ig@yiplinsum)

《越問越雙琛》第一集即有兩大女神登場

新節目的第一集就邀請到張曦雯及陳瀅，葉念琛率先釋出預告，他問二人：「愛情路上有冇遇過一啲好kam嘅追求者？」一向敢言的陳瀅表示：「我同一啲好kam嘅導演合作！」葉念琛即露出八卦樣：「我想聽吓！一定唔係我！」陳瀅說：「導演就唔開名啦，我仲要做㗎嘛。」雖然陳瀅沒有開名，但相信她應該在節目中大爆該導演做過什麼「kam事」。從陳瀅與葉念琛的對話中可以見到二人關係不錯，預告中已經不停鬥嘴，陳瀅更大膽指葉念琛「最kam」：「我而家覺得最kam嘅係你！」

一向敢言的陳瀅表示與一些好「kam」的導演合作。(ig@yiplinsum)

陳瀅不公開導演名。(ig@yiplinsum)

從陳瀅與葉念琛的對話中可以見到二人關係不錯，預告中已經不停鬥嘴，陳瀅更大膽指葉念琛「最kam」。(ig@yiplinsum)

相反張曦雯則比較斯文，她表示自己不喜歡主動的男生：「即係我唔係好鍾意太主動嘅，即係呢樣嘢會嚇親我。」相信她在節目中亦有透露自己的擇偶條件。

張曦雯則比較斯文。(ig@yiplinsum)