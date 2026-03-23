朱智賢富國島性感泳衣騷長腿　露肩開衩裙散發迷人氣質

藝人朱智賢2023年離開TVB後轉型做KOL，回復自由身後她工作不斷，相當繁忙，但工作之餘也不忘趁空檔到海外旅遊充電。早前她到了越南富國島享受陽光與海灘，昨日（22日）在社交平台分享了一系列富國島靚相。朱智賢配文：「世界很大要多出走看看。」相中她戴上草帽，穿梭在當地的街頭，身穿露肩開衩裙的她散發出自信與迷人的氣質。此外，她還分享了幾張穿著性感泳衣的照片，大方展示修長美腿，吸引不少網民點讚。

朱智賢離開TVB後轉型做KOL。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢回復自由身後工作不斷。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢工作之餘也不忘趁空檔到海外旅遊充電。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢到了越南富國島享受陽光與海灘。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢分享了一系列富國島靚相。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢戴上草帽，穿梭在當地的街頭。(ig@ashley_ellabel)

朱智賢分享了幾張穿著性感泳衣的照片，大方展示修長美腿。(ig@ashley_ellabel)