謝婷婷一家深圳睇謝霆鋒演唱會　興奮大叫打卡：永遠記得這一刻

謝霆鋒去年4月在啟德體育園主場館開演唱會，但細妹謝婷婷（Jennifer）當時因懷第二胎未能回港親自捧場，日前謝霆鋒演唱會深圳站開鑼，謝婷婷同外籍男友Mathew一家四口專程由加拿大飛返香港，更到深圳捧哥哥場！謝婷婷在社交平台上載了一段短片，並寫道：「Tonight was beyond words. All of us together, watching Nic in his element…I will remember this forever. （今晚的一切都難以言喻，我們所有人聚在一起，看着Nic盡情發揮……我會永遠記得這一刻。）」

三代同堂！（IG@jennifertsetingting）

去年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

好Sweet！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting）

宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

去年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷同外籍男友Mathew一家四口專程由加拿大飛返香港。（IG截圖）

謝婷婷現身深圳睇謝霆鋒演唱會

片中所見，謝婷婷同囡囡Sara坐在台下，手持燈光棒為謝霆鋒應援，當謝霆鋒坐機械臂升降台與環繞式飛船裝置上獻唱時，謝婷婷同Mathew即狂揮動燈光棒，又興奮大叫，相當投入！除了到演唱會現場睇騷之外，謝婷婷還去了深圳站的pop up周邊商品店打卡！

謝霆鋒演唱會深圳站。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒演唱會深圳站。（IG@chefnicookies）

型！（IG@chefnicookies）

謝婷婷同囡囡。（影片截圖）

興奮大叫！（影片截圖）

興奮大叫！（影片截圖）

投入！（影片截圖）

謝婷婷還去了深圳站的pop up周邊商品店打卡。（IG@chefnicookies）

謝婷婷還去了深圳站的pop up周邊商品店打卡。（IG@chefnicookies）

謝婷婷定居加拿大去年誕第二胎

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！謝婷婷不時在社交平台分享幸福生活，去年更一家搬入新豪宅，豪宅佈置簡約，至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷過往一直十分保護一對仔女，每次分享合照都遮樣。（IG@jennifertsetingting）

好可愛！（影片截圖）

恩愛。（IG@jennifertsetingting）

慶祝周年紀念。（IG@jennifertsetingting）

咀嘴！（IG@jennifertsetingting）

溫馨。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

大曬恩愛。（IG@jennifertsetingting）

郎才女貌。（IG@jennifertsetingting）

郎才女貌。（IG@jennifertsetingting）

Sweet。（IG@jennifertsetingting）

豪宅佈置簡約，客廳有不少BB用品及玩具，更設有一個大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！（IG截圖）

至少有兩層。（IG截圖）

客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）

客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）