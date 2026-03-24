許晉亨為李嘉欣在烈日下排人氣餐廳　夫妻倆當眾甜蜜互動羨煞旁人

現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。她多年來亦深得老公疼鍚，隨住仔仔長大以及留學海外，他們夫妻倆多了很多二人世界的時間，經常孖住出遊，共度浪漫時光，彷彿重回昔日拍拖的甜蜜時光，感情更勝從前。

有傳許晉亨一個月能領取200萬港元生活費。（李嘉欣微博圖片）

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG圖片）

甜蜜互動羨煞旁人

根據《東周刊》的報道，許晉亨日前在烈日下現身中環街頭，親自在一家人氣酒吧餐廳門前排隊等候，為的就是與老婆李嘉欣於該餐廳內約會用餐，絕對是「廿四孝老公」。當日許晉亨在門外排完隊並成功取得座位後，李嘉欣才如女王般施施然現身。他們夫妻倆會合後即甜蜜地手拖手，公然放閃，恩愛之情羨煞旁人。許晉亨還帶同他們其中一隻愛犬同行，在安頓好愛犬後，才與老婆撐枱腳晚餐。據悉，他們夫妻倆早上會一起帶狗狗散步，外出拍拖時也總會帶着牠們，又會親自為愛犬準備零食，以及四處搜羅最好的寵物用品，兩人有共好愛好，生活中充滿了樂趣和話題。

Michele與許晉亨於2008年結婚。(李嘉欣ig)

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。(ig圖片)