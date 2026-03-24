李蘊自爆遭性騷擾　公開白鬚男照片：好驚咩，咁你就唔好做啦！

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。離婚後李蘊積極復出，重投樂壇推出新歌，又不時在社交平台分享性感靚相，不少網民都大讚她保養得宜，依然少女味十足！不過日前李蘊就自爆被性騷擾，更公開對方的照片！

積極復出。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

性感！（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

積極復出！（IG@renee0727）

水着照。（IG@renee0727）

李蘊自爆遭性騷擾 公開白鬚男照片

李蘊在IG限時動態分享了一段短片，並寫道：「性騷擾我，之後走人，好驚咩，咁你就唔好做啦！」片中所見，該男士滿面白鬚，相信年紀不小，他手執疑似拐杖，見到鏡頭後即轉身離開。

李蘊自爆被性騷擾。（IG截圖）

更公開對方的照片！（IG截圖）

透視泳衣。（IG@renee0727）

透視泳衣。（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

日本旅行。（IG@renee0727）

李蘊同一對仔女。（IG@renee0727）

李蘊婚後住5,000呎獨立屋 去年承認已離婚

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後，曾居於廣州5,000呎獨立大屋，豪宅更設有花園，她亦自此淡出幕前，專心相夫教子。不過李蘊在2023年突然宣布全面復出，一度惹來婚變揣測，直至去年3月終承認已離婚兩年。其後有網民發現羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」等，惹來外界猜測羅章冠似乎暗示有人「派帽」。不過對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受《香港01》專訪時就不願多談：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」，並指與前夫「唔係仇人」：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

設有大花園。（IG@renee0727）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

李蘊指與前夫「唔係仇人」。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

李蘊避談贍養費問題及出軌傳聞。（陳順禎 攝）

羅章冠似乎意有所指。（IG截圖）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG@renee0727）

李蘊深夜發文回應。（IG截圖）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

盡興！（IG@renee0727）

李蘊仲Keep得好好。（IG@renee0727）