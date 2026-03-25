關楓馨IG公開父親關禮傑絕密舊照　頂流級靚仔酷似Johnny Depp

關楓馨不時不時在社交平台分享家庭生活，近日她在IG上載了一段短片，大曬父親關禮傑年輕時的絕密舊照，其全盛時期的顏值完全不輸現今的「頂流」偶像！現年62的關禮傑，現時仍是圈中凍齡型男，但後生時更是超級美男子級數！關楓馨貼出多張關禮傑不同時期的照片，就連古裝劇照都有，只見他年輕時青靚白淨、五官深邃、官仔骨骨，部份照片帶點憂鬱氣質，讓關楓馨發文時不禁說：「Why does my dad remind me of Johnny Depp?!（點解我老竇令我諗起尊尼特普？）」並配上心心眼表情符號，顯然對父親當年的美男外貌感到非常自豪。

關楓馨與父親關禮傑感情要好。（IG@tiffanyfabi）

近日她在IG上載了一段短片，大曬父親關禮傑年輕時的絕密舊照（IG@tiffanyfabi）

關禮傑全盛時期的顏值完全不輸現今的「頂流」偶像！（IG@tiffanyfabi）

關禮傑後生時是超級美男子級數！（IG@tiffanyfabi）

古裝造型。（IG@tiffanyfabi）

他年輕時青靚白淨、五官深邃、官仔骨骨。（IG@tiffanyfabi）

部份照片帶憂鬱氣質。（IG@tiffanyfabi）

關禮傑全盛時期的顏值完全不輸現今的「頂流」偶像！（IG@tiffanyfabi）

家庭照。（IG@tiffanyfabi）

夫妻照。（IG@tiffanyfabi）

關楓馨發文時不禁說：「Why does my dad remind me of Johnny Depp?!（點解我老竇令我諗起尊尼特普？）」並配上心心眼表情符號，顯然對父親當年的美男外貌感到非常自豪。（IG@tiffanyfabi）

年輕時的Johnny Depp（網上圖片）

Johnny Depp與Winona Ryder曾是圈中模範情侶。（網上圖片）

片尾抽水《叛逃》跳天台Meme

影片上傳短短時間，已吸引大量網民讚好，有人留言：「你爸又高大又靚仔人又好。佢未結婚到有小朋友都係咁charm 一直keep得好 帥哥」、「係有d似 Johnny, 而且成熟左較 Johnny 更靚仔」、「勁靚仔」、「靚仔老咗都係靚仔」不過除了曬靚仔相，關楓馨在片尾也神來之筆地加入了關禮傑在TVB劇集《叛逃》中的經典片段，即是被網民瘋傳多年、挑戰物理規律的「跳天台」片，更笑言：「知道大家應該最想見到最後嗰張㗎啦🙈」。