陳彥行女兒5歲以動畫角色為主題　精靈可愛與媽媽餅印一樣

藝人陳彥行於2024年被爆秘密生下女兒，雖然對老公身份守口如瓶，但她常在社交平台分享與女兒的親子時光。日前（23日），她貼出為女兒慶祝5歲生日的照片，細心籌劃了一場以人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》為主題的生日派對。

陳彥行於2024年被爆秘密生下女兒。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行為女兒慶祝5歲生日。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行女兒換上電影角色造型

陳彥行女兒換上電影角色造型，非常可愛，亦盡顯媽媽用心良苦。派對上還邀請了多位小朋友參加，大家玩遊戲、唱生日歌、吹蠟燭，現場氣氛溫馨熱鬧。陳彥行感觸地表示：「感謝大家在百忙之中，也抽空來同阿女慶祝生日Party，這是她的福氣，非常感恩。」

陳彥行女兒換上電影角色造型。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行女兒非常可愛。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行女兒生日派對上還邀請了多位小朋友參加。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

大家玩遊戲、唱生日歌、吹蠟燭，現場氣氛溫馨熱鬧。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行女兒非常可愛。(facebook@陳彥行Joyce Chen)

陳彥行女兒已經5歲。(facebook@陳彥行Joyce Chen)