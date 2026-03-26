何艷娟生圖曝真實狀態與精修相對比驚人　妝容與穿搭慘遭網民吐槽

2014年港姐季軍，現年34歲的何艷娟（Katherine）於2018年7月跟比她年長40年，擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚，婚後即躋身名流社會的富貴愜意生活，周身名牌，且經常周遊列國，日子過得非常享受。她於2019年5月卻突然於IG宣布離婚的消息，兩人的一段爺孫戀終告結束。不過離婚後她的富貴生活依舊，有傳她收了3億贍養費，又曾傳出她火速再戀上百億富商，愈愛愈富貴。回復單身的她依然過着名媛似的生活，繼續享受人生。

何艷娟離婚後生活仍多姿多彩。

何艷娟戰鬥力十足！（IG/@katherine_hoyk）

何艷娟離婚後依然過着極富貴的生活。（ig@katherine_hoyk）

妝容和穿搭被嫌老氣

雖然何艷娟已手擠身上流，淡出幕前演出多年，不過她偶爾也會出席一些公開活動露下面，keep住知名度。日前有網民於一個活動上見到她並把她的生圖放到社交網上分享，發文寫道：「在香港偶遇2014港姐季軍何艷娟！前TVB藝人，從《愛·回家之開心速遞》到《宮心計2深宮計》，熒幕上的她靈動又亮眼，真人比劇裡還美。」大讚她真人好靚女。從原相機拍攝的影片可見，何艷娟的樣貌確實與她在IG上發的精修美照差不多，並沒有因為是生圖而走樣了，狀態相當不錯。然而有網民就指她的妝容和穿搭都偏老氣，甚至帶點老土，予人一種又老又年輕的感覺。

何艷娟生圖。(勇哥在香港@小紅書)

何艷娟生圖。(勇哥在香港@小紅書)

何艷娟狀態不錯。(勇哥在香港@小紅書)

何艷娟狀態不錯。(勇哥在香港@小紅書)

何艷娟的妝容和穿搭被嫌棄。(勇哥在香港@小紅書)