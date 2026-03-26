丁樂鍶被封「趙希洛2.0」離巢1年仲收到劇本　憑美味天使腸粉成名

現年37歲的丁樂鍶憑藉出色的表演和毅力逐漸在演員行列中闖出一片天地，她因演繹劇集《異空感應》中「變態戀愛腦」角色Miki，受觀眾和網民讚賞，甚至被冠以「趙希洛2.0」的稱號。今年更有《非常檢控觀》、《臥底嬌娃》的劇集推出，但原來她已經離開TVB接近一年，她日前（24日）表示對未來充滿期待。

原來丁樂鍶已經離開TVB接近一年。(ig@tingtingls)

丁樂鍶離巢後仲收到工作邀約

丁樂鍶近日在社交平台上分享了一張與TVBuddy的合照，並透露自己其實已經在近一年之前悄然離巢。她誠摯感謝曾與之合作的同事，並表示即便離開TVB依然能夠收到工作邀約，這讓她倍感欣慰：「離開差不多一年仲收到通告真的很感謝仲記得我嘅同事們，未知將來的我向你們致敬，順帶一提若有合作商談請聯絡我的經理人。」她還宣布未來的工作方向會是製作短片，以輕鬆有趣的方式娛樂大家。

丁樂鍶誠摯感謝曾與之合作的同事，並表示即便離開TVB依然能夠收到工作邀約。（IG@丁樂鍶）

丁樂鍶擔任「美味天使」腸粉而為人認知

丁樂鍶從第23期TVB藝員訓練班畢業後，正式進入演藝圈，並憑藉在《美女廚房》第二輯中擔任「美味天使」腸粉一角初步打開知名度。然而，這一路走來並不是一帆風順。在入行初期她常飾演戲份不多的小角色，直到2012年第一次選擇離巢。期間，她加入香港電視網絡（HKTV）並外闖五年。2017年，她重新回到TVB發展，開始逐步展露自己的演技功底。

丁樂鍶於節目《美女廚房》擔任美味天使「腸粉」而為人認知。(ig@tingtingls)

重返TVB後，丁樂鍶在《異空感應》中釋放出層次豐富的演技，讓人眼前一亮。然而，在光鮮亮麗的舞台背後，她也曾飽受業界冷嘲熱諷與壓力影響。她回憶起早年參加活動時，因穿著過於耀眼而被人酸評：「你使乜着到咁靚，唔需要啦，根本成個焦點都唔喺你身上，你仲乜搶人哋風頭啫。」甚至有人直接批評她的行為或指導她應如何低調。這些話語不僅讓她心情受影響，更讓她對自己的定位產生自我懷疑。