張可頤現身藝術展生圖氣質優雅獲讚星味濃！袁詠儀素顏盡顯自信

現年57歲的張可頤（Maggie）是前無綫一線花旦，近年主力發展內地市場，又開設經紀公司做老闆，更曾為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師，不時亮相幕前，雖然已減產較少拍劇，但仍一直活潑於演藝界，她也會不時在社交網分享生活，更新近況。張可頤靠住早年努力打拼，已住上獨立屋享受半退休單身人生，生活過得相當寫意。

張可頤年過半百，但皮膚依然白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

張可頤當年的豐胸廣告相當震撼。（VCG）

張可頤星味濃袁詠儀素顏出眾

2026年巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，並於25、26日舉行預展，昨日就有多位名人藝人應邀出席預展，張可頤亦是其中之一位。昨晚有藝術老師於社交網分享了於該藝術預展上偶遇張可頤的生圖，相中可見張可頤化了淡妝。身穿黑色上衣配銀色半身裙，梳了all back髮型，顯得大方優雅，很符合她一貫的氣質，散發出陣陣星味。一眾網民都紛紛大讚張可頤好靚：「張可頤讓人忍不住看她，明星就是明星」，這條評論獲得近400個讚。另外，袁詠儀也有現身藝術預展，她甚至素顏上陣，博主拍到袁詠儀的側面，靚得真實自然出眾，盡顯她的自信從容。

張可頤生圖大方優雅。(講藝術的黛老西@小紅書)