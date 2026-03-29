蔚雨芯拎40萬Hermès手袋現身Art Basel　去年惹官非無損富貴生活

現年32歲的蔚雨芯（Rainky）在2023年宣布與無綫（TVB）正式完約，回復自由身的她專心打理自家美容品牌，但去年官司纏身，被廉政公署落案起訴3罪，包括涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。雖然惹上官非，但蔚雨芯一直輕鬆面對，生活依然富貴，日前她就現身巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong 2026），當中她拎着的價值約40萬的Hermès手袋就成為焦點！

蔚雨芯（Rainky）身材出眾。（IG@rainkywai）

Fit！（IG@rainkywai）

性感！（IG@rainkywai）

大派福利！（IG@rainkywai）

睇展覽。（IG@rainkywai）

Hermès Birkin Cargo 25。（IG@rainkywai）

炒價約40萬港元！（IG@rainkywai）

蔚雨芯拎40萬Hermès手袋現身Art Basel

相中所見，蔚雨芯以一身黑色貼身短裙上陣，造型簡約優雅，而她拎着的就是Hermès Birkin Cargo 25，官方定價約17萬港元，炒價約40萬港元！蔚雨芯在2012年以19歲之齡出道做歌手，推出過專輯，其後加入TVB發展，拍過不少劇集及節目，因身材出眾而令觀眾留下深刻印象。近年蔚雨芯轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，2022年她再擴展業務開設醫學美容中心。

Hermès Mini Kelly II。（IG@rainkywai）

富貴不減！（IG@rainkywai）

圈中小富婆！（IG@rainkywai）

身材出眾。（IG@rainkywai）

真空上陣！（IG@rainkywai）

好Fit！（IG@rainkywai）

從不吝嗇展示魔鬼身材。（IG@rainkywai）

生意愈搞愈大！（IG@rainkywai）

蔚雨芯生活富貴住豪宅

生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,389呎獨立屋，除了不時在露天大泳池打卡之外，主人房衣帽間內的名牌手袋櫃更令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元！不過今年2月被爆以2,000萬賣出該單位，是次易手帳面蝕讓738萬元離場。

大曬富貴生活。（IG@rainkywai）

中門大開！（IG@rainkywai）

身材出眾。（IG@rainkywai）

大曬傲人上圍及馬甲線！（IG@rainkywai）

搬入獨立屋。（IG@rainkywai）

泳池打卡。（IG@rainkywai）

名牌手袋櫃。（IG@rainkywai）

成身名牌。（IG@rainkywai）