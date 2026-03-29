陳茵媺獲豪門闊太閨密預祝45歲生日　擠身上流名媛圈人緣極好

陳茵媺與大她10年的老公陳豪於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，毅然放下如日方中的演藝事業，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳茵媺不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。將於4月1日迎來45歲生日的她，日前就獲閨密為她預先慶祝，她貼出了當日慶生的合照同大家分享喜悅。

陳茵媺好靚女。(陳茵媺IG)

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

擠身上流名媛圈

陳茵媺留言寫道：「My birthday celebration begins! Yay! 💕 Thank you @wrini @sweetcil @sandy.lausinting for all the love and fun laughs ! 」表示自己的生日慶祝活動正式展開，多謝為她率先預祝生日的好閨密汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷，感謝她們給予的愛和歡笑。相中可見她的三位好姊妹為她準備了兩個設計精緻的生日蛋糕，還有一束漂亮的鮮花，壽星女對住蛋糕許願，並齊齊切蛋糕，盡面溫馨有愛。汪詩詩、汪圓圓都是豪門闊太，以及劉倩婷老公李丞責身家豐厚，她亦是城中闊太，陳茵媺與她們情同姊妹，成功擠身上流名媛圈，很受大家歡迎，人緣極好。

陳茵媺獲汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷為她預祝生日。(陳茵媺ig)

陳茵媺獲汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷為她預祝生日。(陳茵媺ig)

陳茵媺許願。(陳茵媺ig)

陳茵媺收到兩個蛋糕和一束鮮花。(陳茵媺ig)