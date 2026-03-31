前港姐黎康祺宣布成幸福人妻　「命定婚紗」於儀式前18小時才找到

30歲前港姐黎康祺（Harriet）於前日（29日）在社交平台上宣布與拍拖多年的圈外男友Andy正式註冊結婚，成為幸福人妻。他們感情穩定，其實二人早於2022年已經訂婚。當時，黎康祺曾在社交平台分享求婚片段和多款婚紗照，大秀甜蜜，不少朋友都留言表示恭喜，而黎康祺則搞笑回應：「咁我就唯有考慮下請唔請你吧。」雖然二人已經註冊，但就未有透露何時舉行婚禮。

30歲前港姐黎康祺宣布與拍拖多年的圈外男友Andy正式註冊結婚，成為幸福人妻。(ig@hforharriet)

二人早於2022年已經訂婚。(ig@hforharriet)

黎康祺註冊儀式在屯門婚姻登記處進行

從黎康祺分享的照片中可見，二人的註冊儀式在屯門婚姻登記處進行，一對新人情不自禁露出燦爛笑容，黎康祺更舉起500元鈔票，為溫馨的現場增添幾分趣味。一對新人與到場見證的家人合照，幸福的笑容掛在每個人的臉上，畫面洋溢著幸福。

一對新人與到場見證的家人合照。(ig@hforharriet)

幸福的笑容掛在每個人的臉上。(ig@hforharriet)

黎康祺悉心打扮

儘管註冊與婚禮分開進行，黎康祺當天仍悉心打扮，穿上一件簡約而時尚的白色短婚紗，配搭流行的泡泡袖及露肩設計，清新又充滿氣質。更有趣的是，這襲「命定婚紗」是在簽字前18小時才找到，她在社交平台表示：「不枉我未搵到100%鍾意都唔罷休。」可見她對這件婚紗的喜愛程度，黎康祺其後又用英文表示：「仍不確定我們應該慶祝註冊日還是婚禮日…或者兩者都慶祝？周年紀念快樂！」

黎康祺悉心打扮。(ig@hforharriet)

黎康祺穿上一件簡約而時尚的白色短婚紗。(ig@hforharriet)

黎康祺2019年以23歲之齡參選港姐，之後入讀第30期TVB藝員訓練班後投身演藝圈出道，但發展一直不溫不火，多數在劇集中飾演閒角。而她最為人知的角色就是在劇集《換命真相》中，飾演鄧佩儀少女版，她在《愛．回家之開心速遞》曾演出逾20個角色。2023年她選擇離開TVB，結束四年多的演藝生涯。