袁文靜搬海景新居愛犬意外死亡　養迷你種Poodle惹爭議：不負責任

現年27歲、2025年香港小姐季軍袁文靜（Jane）自當選以來，憑藉半鹹半淡廣東話的搞笑形象深受網民喜愛。去年她曾接受內地博主訪問公開其簡約香閨，沒想到搬入新居僅一個月，其飼養四個月大的愛犬「Major」 於她生日當天發生意外，不幸離世。但由於小狗屬體型極小的迷你種poodle，引發網民爭議直斥：「不負責任！」

袁文靜（電視截圖）

（左起）亞軍施宇琪、冠軍陳詠詩、季軍袁文靜（資料圖片/陳順禎攝）

愛犬高處跌下扭傷頸部

袁文靜在小紅書分享影片，並發文寫道：「💔在我生日那天他意外時去世了…」影片中，她悲痛交代意外經過，指當時她正於工作桌前處理事務，僅四個月大的 Major 如往常般在她腿上玩耍，期間疑因想爬上桌子不慎跌落地上，導致頸部扭傷。Major 隨即全身顫抖無法動彈，袁文靜見狀大驚，立即將愛犬送往寵物醫院搶救。經過個多小時的救治，最終在醫生建議下忍痛決定讓 Major 接受「安樂死」以減輕痛苦。袁文靜在影片中難掩哀傷，抱着愛犬遺體痛哭，並重溫昔日 Major 嬌小活潑的身影，悲從中來。

袁文靜愛犬 Major 最鍾意坐主人大腿。（小紅書@袁文靜）

袁文靜新居遠眺將軍澳跨灣大橋。（小紅書@袁文靜）

愛犬Major意外經過：

跌倒後奄奄一息。（小紅書@袁文靜）

袁文靜哭成淚人。（小紅書@袁文靜）

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網民質疑配種狗多問題

網民紛紛留言安慰，希望她節哀順變。但亦有網民質疑她不應該養迷你種poodle，留言痛批：「這個超小的狗狗就是我們不負責任的人類配種出來的！看似可愛，但是先天有很多問題。那些什麼tea cup poodle, toy size poodle 全都有身體上各樣的問題。 下次再養狗狗，就去領養吧」，亦有批評指「別養超小體了，都是為了滿足人類私欲而誕生的，希望如果想再養小動物，可以考慮領養代替購買」，甚至有人諷刺該品種身形過於脆弱，形容「拍片連五臟六腑都拍不出來」。

網民覺得養迷你種Poodle是不負責任，建議領養代替購買。（小紅書@袁文靜）

袁文靜與小狗互動好有愛。（小紅書@袁文靜）

養咗僅僅一個月。（小紅書@袁文靜）

出身普通家庭的袁文靜，22歲起便教經濟兼職三職賺錢養母，曾任職科技大學項目經理，並身兼三職教經濟，報稱有超過300名學生，經濟自主能力強。

新居遠眺無敵海景 地方更寬敞

在袁文靜分享與愛犬日常的點滴影片中，亦意外曝光了她最新遷入的居所。她對居住品質一向有要求，早前就拍片「開箱」介紹中環半山兩房單位。選港姐後她曾租住距離TVB較近的地方居住，至於新居，同樣在將軍澳一帶，但環境明顯比以往更加優越，之前是望樓景，新居的房間則是擁有極高層的全海景觀，遠眺將軍澳跨灣大橋，窗外景色開揚，將壯麗山海美景盡收眼底。裝修風格則延續她情有獨鍾的淺木色系傢俬，簡約而不失頂級質感。

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

舊居環境望出全是樓景。(陳秦在香港@小紅書)

新居是開揚全海景。（小紅書@袁文靜）

袁文靜憑藉半鹹半淡講廣東話的搞笑形象深受網民喜愛。(ig@wenjing_yuan98)