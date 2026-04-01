前TVB綠葉王鄧汝超罕談曲折經歷　離巢後投資錄音室生意蝕過百萬

前TVB資深演員在8、90年代演出過百部劇集，當中包括《陀槍師姐III》、《西遊記》、《刑事偵緝檔案I》等經典之作，更與梁朝偉、周星馳、吳鎮宇等巨星同為第11期藝員訓練班的同學。近日鄧汝超接受香港演藝人協會YouTube頻道專訪，罕有分享由電視台工程部技術人員到成為綠葉王的曲折入行經歷。

鄧汝超近日接受香港演藝人協會YouTube頻道專訪。（YouTube畫面）

鄧汝超兩度考藝訓班失敗而回

鄧汝超在訪問中提到入行經歷時，他透露曾先後投考麗的電視及無綫電視藝訓班，可惜因過於緊張而失敗。後來看到報紙招聘，由想成為演員轉而成功考入無綫的工程部，擔任攝影機控制員在幕後工作兩、三年。在控制室工作的日子，鄧汝超每天看著廠內的演員演戲，讓他重燃了演員夢。他憶述當年正值第10期藝訓班畢業，劉德華為第11期招募學員時，鄧汝超便鼓起勇氣，穿著工程部制服上前向對方索取報名表。

鄧汝超透露當時劉德華為第11期招募學員時，自己鼓起勇氣向對方索取報名表，場面搞笑。（YouTube畫面）

鄧汝超獲得面試時，時任校長劉芳剛老師因其技術背景，建議他轉讀製作訓練班，不過鄧汝超堅定地向校長表示：「我想做明星！」而這份熱情及決心最終打動了校方，讓他成功入行。

雖然在演藝生涯中多飾演配角或反派，鄧汝超卻不介意。（YouTube畫面）

鄧汝超曾是「爆騷王」，試過一日走五個廠景。（YouTube畫面）

鄧汝超曾是「爆騷王」 一日走五個廠景

雖然在演藝生涯中多飾演配角或反派，鄧汝超卻不介意，並透露自己經常接演其他演員因怕影響形象而推卻的角色，因這份敬業精神令他工作不斷，更一度成為TVB的「爆騷王」，試過一日走五個廠景，一年演出達三百多個騷，成為「綠葉王」。

鄧汝超離開TVB投資錄音室生意蝕過百萬，不過為人樂觀，表示人生總有起跌。（資料圖片）

鄧汝超離開TVB投資錄音室生意蝕過百萬

鄧汝超於2005年離開效力多年的無綫，並轉行投資錄音室生意，後來更在卡拉OK連鎖店擔任音響工程師。熱愛唱歌的他，以藝名「宇昭」四出登台更曾在旺角街頭Busking。2023年他出席公開活動，接受《香港01》訪問時，指當年發展錄音室事業好景不常，隨著科技進步很少人用錄音師，當時更蝕過百萬。不過鄧汝超為人樂觀，表示：「無所謂啦，人生總有起跌，開心就可以喇。」