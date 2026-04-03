陳茵媺與陳豪三年抱三先有後婚　踏入45歲三仔女長大榮升幸福闊太

陳茵媺昨日（4月1日）是45歲生日，近年躋身上流闊太圈的她，早前獲劉倩婷、汪詩詩、汪圓圓預祝生日，交際能力強！陳茵媺自2013年與大她10年的視帝老公陳豪結婚，據報道指，陳豪當時默認奉子成婚，同年大仔出世，而翌年以全職照顧小朋友及家庭為由，宣布暫時淡出娛樂圈。近年身價暴增，曾曬出價值近60萬的Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋，近日又曬出巨型鑽戒，閃閃發光！來到正日生日，陳茵媺自然與陳豪和三個仔女慶祝，她分享女細女Camilla的片段，Camilla遺傳了媽媽的美貌，大仔Aiden亦愈來愈靚仔！

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

陳茵媺獲汪詩詩、汪圓圓（已改名蔡汪鎂庭）以及劉倩婷為她預祝生日。(陳茵媺ig)

陳茵媺與陳豪三個仔女慶生

陳茵媺日前在Instagram曬出多張與陳豪和大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla慶生的照片。陳茵媺一家人外出食飯慶祝，她獲家人送上蛋糕和花束，陳茵媺細女更以廣東話同陳茵媺送上生日祝福：「媽咪生日快樂，身體健康！」哄到陳茵媺甜到漏說：「多謝BB！」

陳茵媺一邊飲嘢一邊自拍，似乎眼泛淚光，過了一個十分感動的生日。陳茵媺又拍下摯愛陳豪的照片，兩公婆多年來都十分恩愛。而大仔Aiden獲讚愈大愈靚仔，三子女均遺傳了父母的高顏值。陳茵媺幸福發文：「Mui Mui’s birthday wish in Cantonese is my fave.」

陳茵媺和陳豪一家人外出慶祝。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺大仔獲讚愈來愈靚仔。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺個女都好精靈！（IG@aimeechan_official）

陳豪。（IG@aimeechan_official）