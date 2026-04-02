楊偲泳360度零死角騷身材好養眼　由電視小花躍升億萬票房女配角

現年32歲的影壇新貴楊偲泳（Renci）與TVB當紅視帝張振朗拍拖六年，兩人由昔日的低調保護戀情，到現在越來越高調，更不時在社交平台互動放閃，甜蜜到漏，還被傳「好事近」。而這對情侶不但恩愛，更成為彼此的幸運星，事業上非常旺對方。張振朗近年演技備受肯定，在年初舉行的TVB台慶頒獎禮升呢「雙料視帝」；而楊偲泳亦由電視台小花，轉簽古天樂旗下，並憑電影《毒舌大狀》躍升為「億萬票房女配角」。

張振朗帶女友楊偲泳出席好友飯局。（IG截圖）

楊偲泳早前憑《毒舌大狀》入圍金像獎「最佳女配角」，以性感造型行紅地氈。（資料圖片/陳順禎、梁碧玲攝）

360度零死角騷身材

昨日楊偲泳與梁雍婷為兩人有份演出的電影《廚師發辦》宣傳，她們表示在電影拍攝時從未遇上對方，昨日是拍攝完該電影後首次在該電影的活動上見面。楊偲泳在活動後亦有於她的IG貼出當日的靚相和片段，發文寫道：「香港國際電影節今日正式開幕 一連12日將於香港文化中心播映來自世界各地的好戲 《廚師發辦》也將於4月8號在此舉行世界首映呢 到時再見！」出力宣傳她主演的電影以及香港國際電影節。楊偲泳還分享了當日一段360度零死角拍攝的片段，片中的她身穿貼身連衣裙，把她驕人出眾的豐滿身材完美展現人前，加上斜膊設計，令她更添性感魅力，看得一眾網民心心眼。

楊偲泳為有份演出的電影《廚師發辦》宣傳。(楊偲泳IG)

楊偲泳與梁雍婷為有份演出的電影《廚師發辦》宣傳。(楊偲泳IG)

楊偲泳與梁雍婷為有份演出的電影《廚師發辦》宣傳。(楊偲泳IG)

楊偲泳身材出眾。(楊偲泳IG)

楊偲泳身材出眾。(楊偲泳IG)

楊偲泳上圍豐滿。(楊偲泳IG)

楊偲泳上圍豐滿。(楊偲泳IG)

楊偲泳好靚女。(楊偲泳IG)

楊偲泳好靚女。(楊偲泳IG)

楊偲泳樣靚身材正。(楊偲泳IG)