陳茵媺與霍啟剛郭晶晶同場　即場同陳豪曬恩愛：冇錯，老公啱

視帝陳豪與老婆陳茵媺（Aimee）結婚多年，恩愛如昔，兩人育有兩子一女，而陳茵媺亦淡出娛樂圈，專心照顧家庭。早前陳茵媺迎來45歲生日，除了一家人慶祝之外，她又獲汪詩詩同汪圓圓慶生，被指躋身闊太圈的她與朱玲玲、翁嘉穗、曹敏莉等都私交甚篤。日前陳茵媺同老公陳豪一起出席「香港家庭暨婦女發展高峰會」，同場還有霍啟剛與太太郭晶晶！

陳茵媺Keep得好。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與老公陳豪及子女慶祝生日。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺大曬巨型鑽戒。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與汪圓圓一起慶生。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與朱玲玲、翁嘉穗、曹敏莉等都私交甚篤。（IG@chomandylee）

被指躋身闊太圈。（IG截圖）

陳茵媺激讚郭晶晶 同陳豪曬恩愛：冇錯，老公啱

陳茵媺在IG曬出合照，除了感謝大會的邀請之外，又自言很開心可以跟郭晶晶見面，更大讚對方：「她跟我想像中一樣優雅和真誠。」陳豪同陳茵媺在台上分享了自己的家庭故事，陳豪表示：「我哋會多啲透明度。」身邊的陳茵媺即表示認同：「冇錯，老公啱。」引來全場一片笑聲，可見兩夫妻感情極好，相處融洽！

陳茵媺同老公陳豪一起出席「香港家庭暨婦女發展高峰會」，同場還有霍啟剛與太太郭晶晶！（IG@aimeechan_official）

陳茵媺大讚郭晶晶。（IG@aimeechan_official）

分享故事。（IG@aimeechan_official）

陳豪表示：「我哋會多啲透明度。」身邊的陳茵媺即表示認同：「冇錯，老公啱。」引來全場一片笑聲，可見兩夫妻感情極好，相處融洽！（影片截圖）

出席「香港家庭暨婦女發展高峰會」。（微博@郭晶晶）

出席「香港家庭暨婦女發展高峰會」。（微博@郭晶晶）

陳豪陳茵媺成圈中模範夫妻代表

作為圈中的模範夫妻，陳豪同陳茵媺不時大曬恩愛，一直努力賺錢養家的陳豪，吸金力極強，有指他年賺三千萬，更不時買Hermès手袋送給太太，2018年他就送了一個限量版Constance給老婆，而陳茵媺過往亦曾曬出不同款式的Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin、Constance、Garden Party等等，保守估計超過20個，總值至少200萬！

圈中模範夫妻！（IG@aimeechan_official）

幸福！（IG@aimeechan_official）

一家五口玩得相當盡興。（IG@aimeechan_official）

恩愛。（IG@aimeechan_official）

好Sweet！（IG@aimeechan_official）

溫馨。（IG@aimeechan_official）

Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋！（IG@aimeechan_official）

價值近60萬！（IG@aimeechan_official）

愛妻號！（IG@aimeechan_official）

Hermès Constance。（IG@aimeechan_official）

有不少Hermès手袋。（IG@aimeechan_official）

Hermès Mini Kelly II。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺的限量版Constance是陳豪送的。（IG@aimeechan_official）

依然少女味十足。（IG@aimeechan_official）