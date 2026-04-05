衛詩雅愧對老公為求婚當日發脾氣公開道歉　重新考慮生育大計

現年41歲的衛詩雅入行17年，去年憑電影《破·地獄》事業攀上高峰獲封影后，愛情亦同樣得意。近日衛詩雅接受商台《星光背後》訪問時，罕有談及與醫生老公周祉安（Kenley）的甜蜜點滴，更透露老公求婚當日，自己因過於投入角色竟一度發脾氣，並公開向老公道歉。

衛詩雅入行17年，去年憑電影《破·地獄》事業攀上高峰獲封影后。（IG圖片）

衛詩雅因一個原因認定老公為終生伴侶

節目中被問到為何認定老公為終生伴侶，衛詩雅指最欣賞老公能梳理她的情緒：「我係演員，情緒好易波動，氹我笑好易，但令我由嬲變返平伏就好難。」更形容老公不會花言巧語，而是會理性地分析問題，讓她的情緒很快能平復下來。：「同佢一齊，我發嬲狀態維持好短，就令我覺得，就係呢個人。」

衛詩雅去年2月更榮升人妻。（IG圖片）

衛詩雅與老公見面前已埋下奇妙緣份

衛詩雅與醫生老公周祉安相識3年，原來兩人正式見面前已埋下奇妙緣份。衛詩雅憶述透過藝人朋友「聽聞」老公的名字，朋友大讚緊膚療程效果極佳，想預約卻被告知醫生檔期極滿，要等足三個月。另一次，她與老公結伴返回母校上水官立中學，並與中學老師合照，沒想到老師竟然曾教老公中文科。衛詩雅直言，得知這段淵源後，令她感嘆緣份的奇妙。

衛詩雅透露與老公見面前早已埋下奇妙緣份。（IG圖片）

衛詩雅透露老公求婚當天，她正為《破·地獄》備戰，情緒完全沉浸在角色中，更大發脾氣。（IG圖片）

衛詩雅愧對老公為求婚當日發脾氣公開道歉

談到求婚，衛詩雅卻充滿愧疚。她透露40歲生日當天，老公悉心安排了一場驚喜派對，邀請了她所有家人及摯友，並在眾人面前跪地求婚。不過當時衛詩雅正為《破·地獄》備戰，情緒完全沉浸在角色中，當下的反應是「懵懂又忟憎」，更忍不住想：「你明知我日日練揮劍，日日背對白，你知唔知咁會影響我角色情緒？」更導致二人回家後發生爭執，令老公非常難過。對此，衛詩雅深感後悔並在節目中公開道歉：「以前我擺事業太前，我要喺度同佢講聲對唔住，令佢有一個唔好回憶。」她坦言現在人生排序已改變，老公與事業已是並列第一位，更透表示感受到老公想有下一代，原本沒有生育計劃的她，現在亦會重新考慮。