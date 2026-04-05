HOYTV《明日之星》港產孖妹JJBABY被拆開對戰　姊妹倆爭出線席位

HOY TV最近播出的韓國選秀節目《明日之星》，因為香港雙胞胎姊妹組合JJBABY，以唯一香港代表身份出戰比賽，已為為了網民熱話。該節目集結來自57個國家、超過150位年輕參賽者，在頂級評審陣容下，包括BIGBANG的大聲（DAESUNG）、2NE1的DARA、I-DLE的Minnie、OH MY GIRL的孝定，以及傳奇編舞家白久英等一起進行評審，並採取淘汰制，讓一眾參賽者競逐成為新一代K-pop女團偶像。香港雙胞胎姊妹組合JJBABY兩位成員Jaybo與Jaybie，在節目中一登場即驚艷全場，成為大熱人選以及話題人物。

香港雙胞胎姊妹組合JJBABY。(節目截圖)

JJBABY由Jaybo與Jaybie兩姊妹組成。(節目截圖)

JJBABY大有來頭

該節目逢星期日播出，先前三集已淘汰了不少參賽者，JJBABY依然繼續以大熱門姿態出賽。JJBABY大有來頭，絕非普通素人參賽者。JJBABY由Jaybo與Jaybie兩姊妹組成，隸屬「瘦身女王」唐安麒與韓國社長Yong Heo創立的ACE娛樂，姊妹倆以童星身份入行，曾參演劇集《星空下的仁醫》等作品，活躍於幕前，並贏得《ACE TALENT演藝模特大賽》冠軍後獲Yong Heo賞識，送往韓國發展，於首爾總校接受BLACKPINK、SM、HYBE等天團御用導師的高強度訓練，為韓國出道鋪路。特訓期間更於《Asia Model Awards》奪得「Kids Star Award」，與趙震雄、安普賢、DJ Soda、李先彬等韓星同場領獎，屢獲國際肯定，前途無可限量。

JJBABY做一字馬時，評審席上驚嘆連連。(節目截圖)

BIGBANG大聲直言JJBABY帶來完美的teamwork。(節目截圖)

姊妹倆爭出線席位

JJBABY在以往三集的表現都相當突出，兩人無論是個人才藝抑或一起上陣都應付自如，其中一集兩人在台上做出一字馬，更獲BIGBANG大聲讚嘆說：「我從來沒見過這麼完美的teamwork！」姊妹倆默契滿分，最終她們成功晉級。節目今日播出了第4集，今集是以隨機分組，每三人一組進行唱跳比賽，只有30人可以順利通過進入下一個階段。JJBABY的Jaybo與Jaybie兩姊妹被分配到不同隊伍，分別與其他參賽者組成三人小組進行比賽。兩人雖然不可以一起上場，但她們各自與同隊的小伙伴配合得很好，表現得相當合拍，唱跳演出亦獲評審一致讚賞，姊妹倆再次成功入圍30名的名單中，繼續出戰下一輪的比賽。

JJBABY兩姊妹被拆開另組隊伍出賽。(節目截圖)

JJBABY兩姊妹被拆開另組隊伍出賽。(節目截圖)

三人小組進行比賽。(節目截圖)

評審團。(節目截圖)

即場淘汰制。(節目截圖)

JJBABY兩姊妹順利晉級。(節目截圖)

JJBABY兩姊妹安慰被淘汰的參賽者。(節目截圖)