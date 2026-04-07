「香港是舊城市」閻小姐一夜間網絡爆紅　社交平台突增2000名粉絲

日前（4日）Now TV新聞訪問了一位從內地重慶來港的遊客閻小姐，閻小姐表示因為香港是「既有城市也有海邊」的地方，所以很喜歡香港。但是Now TV新聞「出街」時，除了把「閻」小姐改姓「嚴」外，還把「香港是既有城市」改成「香港是舊城市」，節目出街後，立即引起不少網民爭論。最後閻小姐在社交平台發文澄清，她強調「其實我說的香港既有城市又有海邊但是字幕配成了『舊』 香港這麼有趣好玩我怎麼可能說🇭🇰舊！」而令閻小姐最尷尬的是把她改姓「嚴」。

Now TV新聞訪問了一位從內地重慶來港的遊客閻小姐。(Now TV圖片)

閻小姐在社交平台發文澄清，她強調「其實我說的香港既有城市又有海邊但是字幕配成了『舊』 香港這麼有趣好玩我怎麼可能說🇭🇰舊！」(ig@peixuan3412)

最令閻小姐最尷尬的是把她改姓「嚴」。(ig@peixuan3412)

閻小姐在網絡上爆紅

結果是閻小姐在網絡上爆紅，一夜之間成名，馬上有很多人開始留意到她。她昨日（6日）在社交平台發文跟大家互動：「猜猜我們今天去了哪裡～謝謝大家的喜歡和關注呀我感覺非常開心非常榮幸！」她分享了一系列在香港拍的照片，原來她除了香港外，還去了澳門玩，更拍了不少的影片：「我會陸續分享我們在香港🇭🇰和澳門🇲🇴玩的照片的～希望你們喜歡，其實我們還拍了vlog！！（大陸的朋友如果想去香港澳門玩可以當攻略期待一下哈哈！）好想知道你們會期待看我們的旅遊圖片分享嗎哈哈～」不少網民立即留言大讚她「靚」，而因為早前的新聞，她多了2000人追蹤，留意她的動向。

閻小姐社交平台突增2000名粉絲。(ig@peixuan3412)閻小姐一夜間網絡爆紅。(ig@peixuan3412)不少網民立即留言大讚閻小姐「靚」。(ig@peixuan3412)很多人留意閻小姐的動向。(ig@peixuan3412)

閻小姐一夜間網絡爆紅。(ig@peixuan3412)

不少網民立即留言大讚閻小姐「靚」。(ig@peixuan3412)