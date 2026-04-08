袁詠儀素顏街拍片段流出盡見樸實無華一面　Hermès手袋洩富貴家底

現年54歲的影后袁詠儀 (靚靚) 與同齡的老公張智霖 (Chilam) ，於1992年因為拍攝電影《邊城浪子》認識，到94年公開戀人關係，由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。張智霖出了名錫老婆，曾表示自己因為要買包包給老婆幾乎陷破產邊緣，而他們夫妻倆都有一個共通點，就是同樣擁有超凍齡樣貌，即使兩人都已經年過半百，卻依然顯得相當年輕，是不老男神女神代表人物。

張智霖袁詠儀素顏賀新年。(袁詠儀小紅書)

袁詠儀與張智霖昔日合照。(抖音影片截圖)

素顏打扮低調依然散發星味

日前有網民於小紅書轉載了本地一名街拍攝影師streetsnap.portrait IG專頁上街拍袁詠儀的作品，寫道：「袁詠儀 03.04.2026 街拍 專注於城市街頭風格人像的知名攝影師streetsnap.portrait 地點好像是置地廣場The Landmark」。片中影住一身打扮低調樸素的袁詠儀，當她得知是街拍攝影師想拍攝她，即停下來跟對方聊了幾句，並應對方要求介紹自己一身的衣着打扮是什麼品牌。袁詠儀表示她的她的上衣已穿了很多年，盡顯樸實無華一面。不過她手中的Hermès手袋就曝露了她的富貴家底，當攝影師問道：「呢個手袋就係...？」袁詠儀即笑住回答說：「係啦。」說罷不禁哈哈笑了起來，甚麼也不用說大家都明白了。袁詠儀在整個拍攝過程中都十分配合，真是超級親民友善，而且狀態絕佳，即使她素顏戴上眼鏡依然散發星味，網民紛紛留言大讚她人品和衣品都好好。

袁詠儀逛商場被偶遇。(streetsnap.portrait ig)

袁詠儀逛商場被偶遇。(streetsnap.portrait ig)

袁詠儀手拎Hermès手袋。(streetsnap.portrait ig)

袁詠儀盡顯親民友善一面。(streetsnap.portrait ig)