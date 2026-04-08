劉頌鵬解畫捱窮打幾份工但住複式大宅　為追尋夢想將要作出取捨

現年30歲的TVB藝人劉頌鵬曾出演TVB劇集《愛回家之開心速遞》、《巨塔之后》、《新聞女王2》，他曾透露為維持生計，會在啟德方艙醫院做搬運工人賺取外快。早前他拍片透露入行十年了，浮浮沉沉，但仍會向「飛躍進步男藝員」的獎項進發。雖然劉頌鵬不時分享為堅持前夢想而清貧地生活，但影片卻曝光他不單止揸名車，更住在複式大宅內，不禁令人猜想他是真的要捱窮，為生活努力打工，抑或只是人設。

劉頌鵬拍片意外曝光他住在複式大宅內。(影片截圖)

劉頌鵬拍片意外曝光他住在複式大宅內。(影片截圖)

為家住複式大宅解畫

劉頌鵬日前出席活動時被問到捱窮卻住複式大宅一事，他說：「其實窮同有錢係見仁見智，有啲人住半山都覺得自己窮，好睇個心態。不過如果話我有錢係天大嘅誤會，嗰間係複式嘅郊區村屋。咁我嘅經濟狀況又未去到水深火熱嘅地步，都有儲錢，除咗做藝人，我都有做理財策劃同保險。但係我嚟緊可能要取捨，如果我忙住發展演藝事業，照顧唔到啲客戶，對啲客都唔公平，我想做全職藝人，呢個亦係我嘅夢想。」

劉頌鵬解畫住複式大宅一事。(陳順禎攝)

曾是大花筒一出糧便花光

劉頌鵬坦言之前確有捱過窮：「前段時間係低潮期，依家收入穩定啲。最窮嘅時候戶口得千零蚊，仲要負債6位數，一日只係食一餐又或者一日食兩個包加一餐就算。嗰時因為同前公司解約，花咗兩年時間做外賣員先還清二十萬再重新開始。以前細個無儲錢嘅概念，好大原因係好細個做part-time有收入就會用晒啲錢，係大花筒，依家學識咗儲蓄嘅重要。」他又透露將會聽從公司安排北上發展一段時間：「完成埋手頭上嘅工作就會返大陸一排，邊度有機會就去邊度。」

劉頌鵬會北上發展。(陳順禎攝)