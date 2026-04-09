前TVB新聞小花蔡雪瑩激罕曬泳照　高衩一件頭騷身材唔似兩子之母

前無綫（TVB）新聞主播蔡雪瑩（Snowy）憑甜美笑容被封「雪瑩BB」，2014年離巢後轉任公關，亦有接主持工作，2016年她與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，升呢豪門少奶奶，兩人育有一子一女。近日蔡雪瑩一家趁着復活節假期到馬爾代夫度假，她更激罕以泳衣上陣，大騷Fit爆身材！

蔡雪瑩曾任無綫新聞台及無綫互動新聞台主播。（IG@snowychoi）

2014年蔡雪瑩正式離開無綫電視新聞部，並轉職做公關，後來她又嘗試多項工作包括廣告代言、出席活動、做司儀、演員等。（IG@snowychoi）

2016年結婚。（資料圖片）

恩愛。（IG@snowychoi）

一家四口幸福美滿。（IG@snowychoi）

好恩愛。（IG@snowychoi）

打網球！（IG截圖）

精心打扮。（IG截圖）

蔡雪瑩馬爾代夫度假激罕曬泳照

日前蔡雪瑩曬出度假靚相，並寫道：「Never forget to love yourself 🩵🤍」相中所見，蔡雪瑩以紫色一件頭泳衣上陣，再戴上白色Cap帽，一身打扮少女味十足！雖然蔡雪瑩已經生了一子一女，但保養得宜的她Keep住零贅肉，相當Fit！

蔡雪瑩到馬爾代夫度假。（IG@snowychoi）

激罕以泳衣上陣！（IG@snowychoi）

好Fit！（IG@snowychoi）

Keep得好！（IG@snowychoi）

一家四口溫馨合照。（IG@snowychoi）

幸福！（IG@snowychoi）

幸福少奶奶！（IG@snowychoi）

蔡雪瑩同老公撐枱腳慶生。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩同老公撐枱腳慶生。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩嫁太子爺住九龍塘獨立屋

蔡雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，2010年擔任新聞台主播，她於2014年離巢，2016年奉子成婚，婚後蔡雪瑩主要擔任司儀主持及接拍廣告，曾拍攝ViuTV旅遊節目《歐遊全細界》及電影《寒戰II》，亦有為港台節目《醫生與你》和TVB節目《美食新聞報道》擔任主持工作。去年農曆新年，蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！

形象專業。（葉志明攝）

主持。（IG@snowychoi）

慶祝10周年紀念。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

歐遊。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！（IG@snowychoi）