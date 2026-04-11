蔡思貝做gym鍛練片段流出洩最新動向　努力操練迎高強度挑戰

現年35歲的視后蔡思貝今年3月12日於社交平台發文宣布正式離巢，與TVB結束13年的賓主關係，並曬出一系列的新工作照並以演員身份重新出發。她發文表示：「十三年旅程，圓滿修畢。告別溫室，樹木正式移植曠野。舊雨新知，請多多指教。我是演員蔡思貝。」她之後接受訪問時就透露已有工作計劃，但還在接洽中不能公開，她亦希望未來可以作多方面的嘗試，對演戲一直十分熱愛。

蔡思貝35歲生日。（蔡思貝IG）

蔡思貝透過社交平台展現「女漢子」一面。(ig@sisleychoi)

努力做gym鍛練為hyrox備賽

在沒有工開的日子，蔡思貝並沒有閒下來，而是好好裝備自己，好讓自己的狀態隨時ready迎接新挑戰。向來有做開運動跑步鍛練的她，最近就努力做gym操肌、操體能，日前她就於抖音分享了一段她去做gym操練的vlog，影片中可見她在gym room跟從私人教練的指導，挑戰了多項難度過的體能鍛練，雖然過程相當艱辛，但她都努力認真去完成。蔡思貝在文案中寫道：「假期去訓練，給我一點力量吧 #hyrox備賽」，看來她是為了參加hyrox比賽，是一項結合8公里跑步與8種功能性訓練的全球室內體能耐力賽，對心肺功能、耐力、爆發力和柔韌度都有一定要求。

蔡思貝為Hyrox備戰。(抖音截圖)

蔡思貝為Hyrox備戰。(抖音截圖)

蔡思貝努力操練。(抖音截圖)

蔡思貝努力操練。(抖音截圖)

蔡思貝認真練習。(抖音截圖)

蔡思貝認真練習。(抖音截圖)

蔡思貝加油。(抖音截圖)

蔡思貝加油。(抖音截圖)

蔡思貝有做開運動。(抖音截圖)

蔡思貝有做開運動。(抖音截圖)

蔡思貝好努力。(抖音截圖)

蔡思貝好努力。(抖音截圖)

蔡思貝積極備戰。(抖音截圖)

蔡思貝積極備戰。(抖音截圖)

蔡思貝好開心。(抖音截圖)