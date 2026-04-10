「娛樂新聞台主持」鍾翠詩忽然性感！　夏天未到搶閘曬噴血比堅尼

「溫哥華華裔小姐」亞軍兼最上鏡小姐鍾翠詩（Tracy）近年回流香港發展，參加2024年香港小姐競選止步十強，加入TVB後擔任《娛樂新聞報道》外景主持，早前她參加TVB選秀節目《魔音女團》，卻遺憾未能入選。



鍾翠詩身材又幾好。（ig@_tracychung）

2024年港姐鍾翠詩加入TVB後工作機會不斷。（IG@_tracychung）

鍾翠詩參加香港小姐入行。（TVB圖片）

夏天臨近「派福利」

日前（10/04）鍾翠詩在個人社交平台上大派福利，夕陽下的海灘上，穿着一身純白色比堅尼泳衣，充滿女人味又性感，令不少網民都睇到「流晒鼻血」，有人留言道：「夏天要來臨了嗎？」大嘆夏天未到就已經有「福利」，十分幸福。

嘩，咁性感得唔得㗎？（ig@_tracychung）

嘩，咁性感得唔得㗎？（ig@_tracychung）

未到夏天，鍾翠詩已經搶閘着泳衣。（ig@_tracychung）

2024年港姐鍾翠詩加入TVB後工作機會不斷。（IG：@_tracychung）

2024年港姐鍾翠詩加入TVB後工作機會不斷。（IG：@_tracychung）

2024年港姐鍾翠詩加入TVB後工作機會不斷。（IG：@_tracychung）