黃嘉雯「富養」愛犬餵食花膠　家底豐厚住半億豪宅去年榮升馬主

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）一向是「愛狗之人」，不但修讀寵物美容課程，前年更與友人一起投資開寵物美容店，榮升老闆娘！黃嘉雯不時帶埋愛犬出鏡，對狗狗亦十分有愛，早前她就曬出餵愛犬Doxy食花膠的影片，實行「富養」狗狗！

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）。（IG@carmaneysantiago）

身材出眾。（IG@carmaneysantiago）

性感！（IG@carmaneysantiago）

性感！（IG@carmaneysantiago）

不時帶埋愛犬出鏡！（IG@carmaneysantiago）

愛狗之人。（IG@carmaneysantiago）

愛犬Doxy。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯餵愛犬食花膠

片中所見，黃嘉雯準備了狗狗食的花膠，更親手餵Doxy食。據知花膠可以作狗的寵物零食，富含豐富蛋白質及骨膠原，同時具有多種維他命及礦物質，不但滋補、幫助骨骼健康，還可作為天然的潔齒骨，幫助狗狗清除牙石和口臭。

黃嘉雯準備了狗狗食的花膠。（IG截圖）

更親手餵Doxy食。（IG截圖）

攞獎！（IG@carmaneysantiago）

一起影寫真。（IG@carmaneysantiago）

可愛！（IG@carmaneysantiago）

限量版「飛馬座」公仔！（IG@carmaneysantiago）

寵物賀年禮盒。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯家境富裕住1,800呎海景豪宅

黃嘉雯自參選港姐以來，其富裕的家庭背景備受關注，據知她家底非常豐厚，家住紅磡市值超過半億、面積達1,800呎的海景豪宅「海名軒」，去年更豪擲千金與友人合資購入愛駒「飛馬座」，今年1月「飛馬座」出戰爆出14倍冷門跑第一，除了贏得約104萬元頭馬獎金之外，還贏取150萬自購馬特別獎金，共贏得254萬獎金！至於感情方面，黃嘉雯與瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人感情穩定。

大騷長腿！（IG@carmaneysantiago）

晚裝look！（IG@carmaneysantiago）

Fit！（IG@carmaneysantiago）

2019年港姐冠軍！（IG@carmaneysantiago）

性感！（IG@carmaneysantiago）

性感！（IG@carmaneysantiago）

家境富裕。（IG@carmaneysantiago）

去年榮升馬主！（IG@carmaneysantiago）