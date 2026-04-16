江嘉敏跳手勢舞驚變樣網民認唔出　顏值大升級親揭箇中原因

現年31歲的前TVB上位小花江嘉敏於去年二月約滿離開無綫，她當時接受電台節目訪問時承認約滿半年前先後跟高層談了三次續約，但最終決心跳出舒適圈，並自揭沒有任何後路。雖然如此，但離巢後的江嘉敏工作不斷，除了為HOY TV主持新節目《好好生活》，更有機會北上發展拍劇。江嘉敏不時更新社交網同大家分享近況以及生活日常點滴。而為了吸內地粉絲，她亦會拍片放上抖音，隔空與內地網民互動。

江嘉敏性感一面。（IG：@kaman_kong）

江嘉敏真係女大十八變。（IG：@kaman_kong）

跳手勢舞短片驚變樣網民認唔出

最近江嘉敏就於抖音上載了一些她跳人氣手勢舞的短片，一湊這肢熱潮。在其中一條短片中，江嘉敏於文案裡寫道：「我要自由自在簡簡單單 確實很簡單 #手勢舞 #一學就會系列 #自由自在簡簡單單」。片中江嘉敏穿上珍珠白色斜肩低胸晚裝裙，露出白滑心口以及香肩，性感誘人。她對住鏡頭隨着音樂大跳玩時網絡上好流行的手勢舞，跳得相當不錯，再加上到位的表情管理，令人看得賞心悅目。江嘉敏在片的顏值大升級了，靚得已不像原來的她，一眾網民都表示已認不出是她了，甚至驚呼：「這個還是原來的江嘉敏嗎？」

其後江嘉敏上載了另一條手勢舞的短片，寫道：「化妝師把這個膽小鬼的鼻影打得ss 的 鼻子比尺子還要直 #膽小鬼 #手勢舞 #簡單易學」，未知是否想借此事來解畫自己愈來愈靚是因為化妝所致。而網民就繼續留言指她的樣子像變了個人似的：「很久不見你到底發生過什麼事？點解唔似原來果個你。」

江嘉敏大跳手勢舞。(抖音截圖)

江嘉敏大跳手勢舞。(抖音截圖)

江嘉敏顏值大升級。(抖音截圖)

江嘉敏顏值大升級。(抖音截圖)

江嘉敏個鼻好直。(抖音截圖)

江嘉敏個鼻好直。(抖音截圖)

網民認唔出係江嘉敏。(抖音截圖)