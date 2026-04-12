五索富貴胃食開4千元Omakase　光顧超紅排隊壽司店嘲食物「廚餘」

35歲的鍾睿心（五索），有著「最強小三」的外號，自公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，去年開始高調分享與對方及其四名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。日前無五索在IG分享了挑戰平民壽司店的隱藏食法，竟然食到「嘔」，更嘲食物似「廚餘」，引起網民熱議。

五索擁有火辣身材。（IG圖片）

五索自公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，去年開始高調分享與對方及其四名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。（IG圖片）

五索早前自爆「鬼剃頭」再惡化，並需要戴假髮。(ig@5kidsokma)

五索光顧平民壽司店嘲食物似「廚餘」

日前五索在IG分享了光顧平民壽司店的影片，她坦言自己對這件壽司連鎖店一無所知，更表示因怕食生冷食物會引致肚痛，所以從未踏足，但有指自己前一晚才吃了一餐價值四千多元的Omakase（廚師發辦）。當她看到店內的「白玉紅豆湯」時，竟然大聲說：「廚餘呀？」

看到店內的「白玉紅豆湯」時，竟然大聲說：「廚餘呀？」（IG圖片）

五索挑戰隱藏食法即吐

五索挑戰網民流傳的雪糕隱藏食法，同事將醬油倒在軟雪糕，五索將雪糕放入口，面容扭曲隨即將雪糕吐出，更大聲表示：「有魚腥味啊！」其後，五索再接再厲試抹茶粉配雪糕，即驚喜表示好食過雪糕本身個味。最後五索要同事將豉油及甜品全倒進雪糕試吃，當同事完食後，五索露出驚訝表情，場面搞笑。

五索試豉油倒在軟雪糕，立即吐出。（IG圖片）

五索驚訝抹茶粉加雪糕好味。（IG圖片）

五索有個富貴為食開4千元Omakase

五索同時在帖文中寫道：「我人生嘅第一次亦都最後一次！ 啲同事成日搵我個胃玩...唔舒服咗成日」，加上她在片中指自己前一晚才吃了4千元Omakase，隨即引起網民熱議，並留言表示：「身份、銀包唔同咗，味蕾都有所不同」、「呢個時候又唔怕生冷嘢啦」。另外，有網民好奇問「點解唔帶埋馬生過嚟食」，五索回覆網民指：「下次」。