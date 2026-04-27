蜜語紀劇情｜結局播出時間/追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《蜜語紀》陸劇改編自同名小説，有王群、陳文遠作為編劇，王迎為執導，由鐘漢良、朱珠、李夢領銜主演的一套以現代職場、愛情為題材的電視劇。被譽為凍齡男神的鐘漢良繼《亦舞之城》火紅再擔正男主角啦！搭檔朱珠組成熟齡CP陷入成年人職場愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《蜜語紀》電視劇情大綱

昔日豪門闊太許蜜語（朱珠 飾）在結婚紀念日發現丈夫出軌，決定要重新開始，落魄成為酒店清潔員，途中認識了明星經理人紀封（鐘漢良 飾），他以鐵腕手段整頓酒店內部的貪腐問題，並優化管理制度，再次振興浦榮酒店。許蜜語從最基層的清潔員做起，一步步逆襲成為金牌銷售精英，更與紀封聯手對抗婚姻破壞者兼職場對手魯貞貞（李夢 飾），他們的成長經歷交織職場拼搏與成熟愛情，呈現成年人在情感與事業中理性抉擇。

《蜜語紀》分集劇情

《蜜語紀》第1-5集劇情

第1集：許蜜語為給出差的丈夫聶予誠驚喜，特地提前赴烏布斯坦。在紀封管理的酒店中，她意外發現丈夫竟與魯貞貞同住。儘管聶予誠極力掩飾，藉口商業往來，但隨後出現的枕下內衣與領口紅印，讓許蜜語心生警惕，更在紀封的隱晦暗示下，察覺關係不單純。

回國後，許蜜語因姐姐藉口入學而混亂的家庭生活，被迫與丈夫暫時疏離。聶予誠藉故回酒店住宿，半夜要求許蜜語送西裝。次日清晨，許蜜語滿心擔憂前往酒店，開門的卻是魯貞貞。

第2集：許蜜語在酒店目睹魯貞貞穿著聶予誠睡袍挑釁，儘管聶予誠辯稱被設計並當面刪除魯貞貞微信，但許蜜語已徹底死心。現實更令她絕望，家人的勸慰竟是「因經濟依附而隱忍」。

魯貞貞隨後祭出「懷孕」王牌，並以威脅聶予誠前途相逼。聶予誠身陷職場升遷與情感債務的夾擊，既想維持家庭假象，又無法切割情人。在咖啡廳對峙中，許蜜語雖氣勢壓人，卻清醒意識到自己無工作、無收入，讓她在這場婚變中極其被動。

第3集：許蜜語原試圖以經營婚姻挽回丈夫，豈料在董事圈內聽聞婚外情真相，更透過銀行明細發現聶予誠祕密轉帳至婦產科。當她親眼目睹聶予誠對魯貞貞的殷勤照顧，對比自己孤身備孕的淒涼，徹底死心。

她冷靜諮詢律師並取證，於慶功宴上當眾揭穿聶予誠挪用公款與魯貞貞懷孕的醜聞。面對聶予誠以「優渥生活」相威脅，許蜜語已無所畏懼。在一場車禍險情中，幸獲閨蜜李翹琪相救。回歸理性的她放下對婚姻的幻想，將離婚協議書擺在聶予誠面前。

第4集：聶予誠簽署離婚協議後，試圖以虛假且呈虧損狀態的保險合約陷害許蜜語，將負債轉嫁給她。許蜜語冷靜識破騙局，決意蒐證提告，捍衛自身權益。許蜜語冷靜識破騙局，但她搬入窄小公寓，在職場重啟中飽受挫折，十年的家庭主婦經歷讓她面試屢屢碰壁，最終只能屈就於高壓的銷售岗位。

此時，酒店業精英紀封辭職並入駐浦榮酒店。他以黑金會員身分嚴格考察酒店每一處細節。許蜜語在與生活搏鬥的過程中，與紀封的軌跡逐漸重疊。

第5集：魯貞貞不願重蹈許蜜語的覆轍，堅持事業，聶予誠則忙於應付情人的索求。另一邊，遭騙租的許蜜語陷入絕境，為求溫飽與未來，毅然放下身段，進入浦榮酒店從基層保潔做起。紀封對許蜜語轉行當清潔工感到錯愕。

許蜜語憑藉曾為全職太太累積的品味與耐心，意外化解了多位挑剔客人的危機，甚至獲得作家的賞識。在紀封的冷靜旁觀與酒店晉升機制下，許蜜語正一步步摸索出重返管理層的生存之道。

《蜜語紀》第6-10集劇情

第6集：許蜜語在酒店工作時，竟需服務成為「聶太太」的魯貞貞與聶予誠，並遭受羞辱。儘管內心痛苦，她在紀封的激將下決定留在職場證明自己。

許蜜語爸媽的到來徹底引爆衝突。兩老非但未支持女兒，反而奔赴聶予誠公司索討兩百萬青春損失費，令許蜜語極度難堪。許爸最終以接納旅行團業務換取了聶予誠的兩萬獎金，但也讓這場糾葛越陷越深。當許媽媽在大堂指責已入職聶予誠公司的魯貞貞時，引來眾人圍觀與直播，許蜜語不得不奔赴大堂阻攔。

第7集：許蜜語在紀封的激勵下，決心擺脫依附性格，主動爭取職場專業認可，並斷然拒絕了前夫聶予誠的虛情假意。與此同時，她在工作中不僅展現了靈活的應變能力，更因外貌與素養獲外賓青睞，意外被擢升至行政酒廊，正式跨入酒店核心業務圈。

此時的浦榮酒店因董事長之子段翱翔到訪而氣氛緊繃。紀封憑藉與段翱翔的海外舊交情，無視酒店清空政策堅持留宿，這引發了總經理魏思源的強烈敵意。魏思源不僅視紀封為取代自己的勁敵，更開始暗中調查其回國動機。

第8集：許蜜語憑藉機智化解了酒會誣陷危機，卻在職場中屢遭不公。在搶救突發重病的檀老先生一事上，她雖是首位發現並救援者，功勞卻被失職的同事尹香冒領，許蜜語出於體恤同事生計而選擇沈默。

與此同時，紀封對許蜜語的性格產生了濃厚興趣，他以測試為名，指派許蜜語執行「洗髮精採樣」任務，顯露出他暗中徹查浦榮酒店的企圖。雖然許蜜語的工作能力得到部分認可，但在高層鬥爭與底層生存的夾縫中，她仍面臨極大挑戰。

第9集：紀封接手浦榮酒店意在整頓，卻發現酒店內部利益盤根錯節，已淪為蛀蟲攫取回扣的溫床。與此同時，許蜜語因反抗客戶雷先生的騷擾，反遭魯貞貞誣陷，職場霸凌讓她在酒店舉步維艱，儘管紀封多次暗中解圍，卻引發同事間的惡意謠言，認為她是依附強權的「討好型」員工。

慶生宴當晚，意外導致紀封重要合約毀損的許蜜語，與紀封爆發劇烈爭執，兩人關係跌落谷底。隨後，許蜜語不僅面臨薪資被扣的經濟打擊，詐騙資金亦無法追回，雪上加霜的是，她更在深夜遭到討債集團的當街圍堵。

第10集：許蜜語因舉報張彩露非法經營與洗髮精質量問題，在紀封與董事長魏婉君的暗中角力下，意外被提拔為客房部領班。然而這場升遷並非基於能力，導致她遭下屬集體冷暴力與質疑，面對團隊的不服從，她仍習慣性地以「討好」來處理衝突。

紀封雖有意將她打造成改革浦榮的關鍵棋子，卻對她過於軟弱的管理手段感到失望。許蜜語對外需面對高級客戶的無理指責；對內，她需應付資深服務員的欺負與行政客房的繁雜事務。正當她因處理不當而面臨信任危機時，入住老人的突發過敏事件，成了檢驗她能否勝任此職的終極考驗。

《蜜語紀》第11-15集劇情

第11集：許蜜語因布草過敏事件被推向公關危機中心，儘管她竭力應對，仍遭總經理魏思源視為棄卒，企圖在媒體會上將責任全部轉嫁至她身上。所幸紀封已掌握布草清洗違規與管理層貪腐的證據，並得到董事長魏婉君的全面授權，準備進行大刀闊斧的整頓。

在關鍵的記者會現場，魏思源企圖以許蜜語當作「擋箭牌」，卻被紀封當場反制。紀封毅然承擔責任並公開為許蜜語背書，同時宣布將徹查管理層貪腐行為。這一舉動瞬間瓦解了魏思源與馮凱鑫的推諉計畫，將浦榮酒店內部的腐敗問題搬上檯面。隨著紀封即將接任總經理，而許蜜語在紀封的保護下，從替罪羔羊搖身一變，成為改革風暴中的關鍵證人。

第12集：紀封接手浦榮酒店後，立即面臨內部管理層的惡意封鎖。以魏思源與馮凱鑫為首的既得利益者，透過卡住供應鏈貨源、阻撓採購提案等手段，意圖讓紀封的改革因無布草可用而停擺。

在此危局下，許蜜語展現了極高的職場敏感度，利用民宿人脈為紀封尋得替代貨源，並在馮凱鑫惡意丟棄提案的壓迫下，堅持將質檢報告呈給紀封。兩人經歷了從冷漠上下屬到「同舟共濟」戰友的關係轉變。許蜜語不僅展現了優秀的危機處理能力，更在紀封的暗中庇護下，頂住了來自客房部與管理層的流言蜚語與排擠。

第13集：許蜜語在紀封的指點下，學會利用職務權威整治混亂的客房部，並成功處理了「客人誣告鑽戒丟失」的惡意訛詐事件。她在職場中展現的危機處理能力與膽識不僅贏得了紀封的認可，也因對藝術品的獨特見解，意外獲得了集團潛在客戶檀先生的賞識。

浦榮酒店內部的腐敗依舊根深蒂固，財務部透過故意堆積舊帳企圖挫傷紀封的改革銳氣，同時薛睿的辭職意向也預示著紀封即將失去關鍵盟友。隨著紀封大刀闊斧地對馮凱鑫進行懲處，兩人的戰線逐漸明朗。

第14集：在薛睿的重返與支援下，紀封徹底洞悉了浦榮酒店高層（魏思源、馮凱鑫等）形成的利益防線。面對管理層通過惡意撤資與竄改資料試圖抹黑，紀封利用励博集團的合作項目反擊，並將接待任務交給信任的許蜜語。

儘管馮凱鑫與魯貞貞聯手，試圖透過惡意更換客戶資料讓許蜜語出醜，但紀封及時察覺並給予更正。許蜜語憑藉對馬科斯習性的精準服務，成功化解了挑釁，不僅保住了紀封的改革計畫，更展現出其作為酒店核心幹部的培養價值。隨著薛睿開始清理採購黑帳，浦榮酒店內部的派系衝突已進入白熱化。

第15集：浦榮酒店面對主廚跳槽與帳本失蹤的困境，紀封親自帶隊協同許蜜語與李翹琪接手廚房。在緊急接待任務中，許蜜語以創意料理安撫了貴賓馬科斯，隨後更透過安排馬科斯參訪其祖父母校，以溫情服務徹底擄獲貴賓的心。

此次危機處理不僅成功推動了李翹琪晉升主廚，更鞏固了紀封在酒店內的管理威信。面對魯貞貞與聶予誠在商業談判上的步步緊逼，許蜜語與紀封透過卓越的危機處理贏得了主動權。儘管內部蛀蟲仍伺機而動，且財務部帳本缺失嚴重，但紀封已成功將這群志同道合的夥伴凝聚在一起。

《蜜語紀》第16-20集劇情

第16集：紀封成功清理了客房部毒瘤馮凱鑫，但此舉引發魏思源更深層的報復預謀。同時，為了鞏固酒店資源，紀封被迫在明星與貴賓之間進行資源調度，這不僅考驗著他的經營手腕，也讓處於第一線的許蜜語面臨更激烈的排擠——尤其是魯貞貞為滿足私利不斷干擾預訂，甚至藉由搶房權限在職場上對許蜜語百般刁難。

儘管內部清洗暫告段落，浦榮酒店卻因品質鬆懈再次亮起紅燈。不僅因更換供應商導致招牌菜餚口味走樣，引發忠實老客不滿，基層廚房更出現了偷懶與食材品質下降的危機。紀封試圖以極高的專業標準重塑酒店，但這場改革需要面對重重壓力。

第17集：紀封接手後，浦榮酒店前主廚賈仕坤聯手外部勢力掐斷供應鏈並刻意挑釁，導致中餐廳口碑下滑。面對訂單銳減與網絡輿論壓力，紀封果斷決定停業整頓。儘管李翹琪一度因受挫萌生退意，但在薛睿提供的亮眼數據支持下，她選擇堅守，並遠赴蘇北親自尋找優質食材。

在關鍵的董事會上，段翱翔試圖透過撤資威脅阻止改革，並炫耀已聘請賈仕坤在對面經營競品。紀封則展現強硬手腕，以「保證盈利」為籌碼獲得董事會授權，力推裝修與菜品升級。紀封透過強制整頓，將浦榮酒店帶入了「不成功便成仁」的背水一戰。

第18集：許蜜語憑藉機智與膽識，識破了黎冰燕陷害酒店的意圖，並以揭露真相為籌碼，成功令黎冰燕撤銷起訴，化解了一場重大的公關危機。此次事件中，許蜜語展現了超越領班等級的談判水準，獲得了紀封與薛睿的深度信任。

魯貞貞，為了陷害許蜜語，竟聯合段翱翔引粉絲騷擾明星，導致酒店蒙羞。紀封對此發出最後通牒，令魯貞貞在職場上陷入被動。同時，魯貞貞與聶予誠的婚姻名存實亡，兩人不僅在生活瑣事上矛盾不斷，聶予誠在職業前景上的滑落，更讓魯貞貞對這段關係感到厭煩。

《蜜語紀》播出時間｜最新追劇日曆

《蜜語紀》電視劇幾時播? 《蜜語紀》一共有38集，4月13日起由騰訊視頻、愛奇藝、東方衛視播放。每日18:00更新，東方衛視每日19:30播出。

《蜜語紀》播出時間｜最新追劇日曆

《蜜語紀》演員人物關係圖

蜜语纪官微@Weibo

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《蜜語紀》演員

鐘漢良 飾 紀封

明星經理人

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朱珠 飾 許蜜語

在結婚紀念日發現丈夫出軌，決定由零開始，擔任酒店清潔員，後成為銷售精英

蜜语纪官微@Weibo

李夢 飾 魯貞貞

婚姻破壞者

蜜语纪官微@Weibo

經超 飾 聶予誠