應屆港姐季軍袁文靜自爆無工開　嘆5年合約期漫長：盼至少做花瓶

現年28歲的應屆港姐季軍袁文靜，在決賽當晚憑藉一段「無厘頭」的Rap及淡定自信的表現，成功突圍贏得評判歡心。入行後，她食住此「優勢」，加上不造作的真性情和極佳觀眾緣，人氣持續急升。早前，袁文靜更獲安排同「最佳主持」阿Bob林盛斌，及應屆港姐亞軍施宇琪拍檔主持節目《攻你上大學》，其標誌性的「半鹹淡」口音及個人喜感，讓她成功入屋。不過，這位擁有經濟學碩士學位的「高材生港姐」，近日卻在社交平台自爆陷入「迷茫期」，引起網民熱議。

袁文靜是應屆港姐季軍，觀眾緣甚好。（資料圖片）

袁文靜在港姐決賽當晚，憑著無厘頭的Rap和淡定表現，贏得評判歡心，最終勇奪港姐季軍。（資料圖片）

袁文靜身材平均。（資料圖片）

袁文靜和同屆港姐亞軍及阿Bob林盛斌一齊主持綜藝節目。（陳順禎攝）

初入行不適應

袁文靜一向活躍社交平台，不時同網民互動分享生活，她初入行時，因未能適應電視台的工作模式，曾笑言自己已成為「TVB特種兵」，試過挑戰連續開工18小時。其後又曾出PO「呻」辛苦，自爆月事期間要忍住劇痛著住高跟鞋，為工作企足8個鐘，坦言「真係好辛苦」。不過袁文靜亦話，雖然辛苦，但為了工作一定會堅持到底。同時袁文靜也沒有浪費學歷，運用空餘時間「重執教鞭」，並列出有關經濟的教學課程，實行演藝、教學「雙軌並行」，不少網民留言叫她加油。

袁文靜談到獲得在TVB拍攝中秋宣傳片的機會，並首次挑戰古裝造型，為了1分鐘的影片，通宵拍足18個鐘，她說：「可能我之前的人生並不知道辛苦是什麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了！」（小紅書）

早前袁文靜以「在TVB做藝人到底有多辛苦」為題，在社交平台上載了一段視頻。袁文靜直言遇到生理期，加上站了很久，腿痛到她都忍不住哭了。（小紅書）

袁文靜早前宣布「重執教鞭」，並列出有關經濟的教學課程，實行演藝、教學「雙軌並行」（IG@wenjing_yuan）

袁文靜當選港姐後履行慈善義務。（IG@wenjing_yuan）

自稱「無藝可賣」 誤打誤撞奪季軍

不過近日，袁文靜似乎又進入困境，她在社交平台以「28歲TVB女藝人沒有工開的第N天」為題拍片，分享一日行程。形容自己是「無藝可賣」的。袁文靜坦言去年8月參選時，完全不會粵語，沒想到決賽時的一段粵語Rap意外收穫百萬播放量，洗腦全香港觀眾，「因為喜感加上勇氣得了第三」，於是就開始履行這一年的慈善義務。

袁文靜近日在社交平台拍片分享「28歲TVB女藝人沒有工開的第N天」。（小紅書截圖）

袁文靜紀錄自己日常，無懼素顏示人。（小紅書截圖）

作為港姐，袁文靜keep fit保持身段。（小紅書截圖）

為演藝事業努力尋方向：希望至少做個花瓶

袁文靜坦言慈善義務在3月份就差不多結束，導致她現在人生非常迷茫，「因為從沒想過要做藝人，本科、碩士，還有之前的工作經歷，全都是圍繞經濟學。藝人合同卻有足足5年，那硬要吃這一碗飯的話，感覺也只有模特和演藝，是我可以努力的方向。」

袁文靜坦言完成港姐慈善義務後，現在人生非常迷茫，並透露同TVB有5年合約。（小紅書截圖）

袁文靜在健身室進行高強度的Hyrox訓練，挑戰50kg臀橋，體力驚人。（小紅書截圖）

袁文靜笑指自己在小紅書還挺有市場。（小紅書截圖）

袁文靜稱自己雖然擁有174cm身高，但仍不夠走時裝周，如果極其瘦的話，還可以當平面模特，要不就是就經營小紅書，「感覺還挺有市場的。」至於另一條演藝路，袁文靜直言：「我感覺是不是可以後天努力啊？雖然光拿到覺得這個事情已經非常難了。哎，總之人還是得給自己一點希望，讓生活有點盼頭吧。」

袁文靜陷入困境。（小紅書截圖）

袁文靜透露現在的三分日程就是早上教書掙錢，下午健身，然後晚上學習剪視頻做博主。（小紅書截圖）

除了教書與健身，袁文靜亦在片中展示了其居家的一面。（小紅書截圖）

為了維持生活，袁文靜透露自己目前的行程表非常緊湊，但並非忙於演藝工作。她表示：「我現在的三分日程就是早上教書掙錢，下午健身，希望可以至少做個花瓶，然後晚上學習剪視頻做博主。」影片中可見，袁文靜在健身室進行高強度的Hyrox訓練，挑戰50kg臀橋，體力驚人，並透露已報名參加Hyrox杭州站的比賽，笑言因聽說有很多帥哥，希望能有豔遇。除了教書與健身，袁文靜亦在片中展示了其居家的一面。她親自下廚製作蕎麥麵配雞胸肉，更笑言自己曾去「新東方」學過川菜，可惜為了健身，只能吃清淡。

向大家展示最真實一面。（小紅書截圖）

廚藝不錯。（小紅書截圖）

連床照都有。（小紅書截圖）

網民憂不交出帳號遭「冷待」

視頻播出後，不少網民大讚她性格率真：「你真的是天生喜劇人」、「好真實哈哈哈哈」、「加油，唔一定要做TVB，你值得更好」、「離開TVB仲好 跟本沒發揮機會」、「努力經營自媒體，支持你呀！」；不過也有網民關心：「帳號真的需要交給tvb嗎」；袁文靜直接回覆：「我這很明顯是沒交。」當網民追問不交出帳號是否會影響工作量時，袁文靜幽默地叫對方：「看我的視頻封面（28歲TVB女藝人沒有工開的第N天）。」讓網民自己意會。