網民串「賣波、老咗先出寫真」　李蔓瑩Renee：望落去有啲貶義

Renee李蔓瑩早於10年前已經在電視中亮相，直到2016年ViuTV旅遊節目《旅行吊靴鬼》播出，她由一個網紅走入「公仔箱」，正式走入大眾目光。Renee李蔓瑩主持過旅遊節目又拍過電影，經歷過走紅亦經歷過寂寂無聞的日子。踏入35歲，她推出其第一本散文寫真集，似是補足了「出寫真集」的空白。



Renee李蔓瑩身材好勁。（IG@reneebobo）

男友全力支持慈善寫真

提到Renee李蔓瑩，無不會想起她的感情生活，她接受《香港01》訪問時，回答：「成本寫真入面，有性感有唔性感，都有啲感性部分。（男朋友點睇你出寫真？）佢非常之支持，因為佢知係慈善，覺得好有意義。」專訪丨李蔓瑩欣賞伍允龍坦蕩公開戀情 相差13歲被批唔襯：冇代溝

獲網民熱捧大表感激：男友完全冇呷醋

提到網民經常會「J」她的照片，她毫不介意，反而多謝網民愛戴：「網民成日提我好J，其實佢完全冇呷醋，同埋我都冇特登問佢，但係佢都好大方，同埋我都好多謝網民仍然鍾意我，睇得起我。」

多年前Renee為旅遊節目常客。（YouTube截圖/ViuTV）

多年前Renee為旅遊節目常客。（YouTube截圖/ViuTV）

而家嘅我比10年前更加好睇

35歲才出寫真，會不會擔心被人形容為「老」呢？她回答：「我覺得寫真係冇年齡層，雖然20幾歲有人叫我而我冇做，但係我完全冇後悔，去到而家35歲先出，可能而家呢個我比起10年前嘅我，更加好睇同埋有諗法，所以我唔驚俾人話老。」

拆解「靠咩生活」質疑

坊間有不少質疑聲音，問「佢靠咩生活」，她坦言，自小父母就有教她儲蓄習慣：「當然做model或者做藝人嘅時候，收入係極之唔穩定，有時會好多，有時係零，所以有儲蓄就可以以備不時之需。」

李蔓瑩Renee欣賞男友伍允龍：「好坦蕩，好 Man」。（林迅景 攝）

李蔓瑩Renee出寫真。（ig@reneebobo）

李蔓瑩Renee出寫真。（ig@reneebobo）

賣波？望落去有啲貶義

Renee李蔓瑩的身材經常都成為討論焦點，她怎看待「賣波」這個話題？她正面回答：「我覺得，賣波呢兩字望落去有啲貶義，同埋用呢兩個字去標籤女仔嘅形象唔係咁好，但係呢兩個字扭一扭佢，行健康性感，線條美，會好聽好多，令女仔自信啲。」

李蔓瑩Renee賣性感？係，亦都可以話唔係。（ig圖片）

憑「傻大姐」風格成功入屋

假設自己樣貌不變，但沒有身材，會不會有這麼多人留意？她回答：「我相信自己有一啲特定觀眾群，我亦相信有啲人係睇我節目而認識我，但係節目上嘅我係冇乜點露過身材，無論飲食節目定旅遊節目。我諗我唔係真係行身材style，觀眾認識嘅我，係我有我自己風格，傻大姐，所以比較容易入屋啲，所以呢個假設性嘅問題，我啲答案係覺得，係會嘅，即係大家都係會睇我嘅，哈哈。」