TVB離巢小生吳子冲首度認戀尹詩沛　直播 「激吻」放閃：從不避忌

現年34歲的吳子冲，早前憑在劇集《臥底嬌娃》中飾演商業奇才「克洛索帕」演技獲讚，正當外界以為他上位在望之際，吳子冲卻宣布離巢，雖然演藝事業面臨轉型，但感情方面卻有新進展。昨晚，一直被網民貼上「蔡嘉欣前度」標籤的吳子冲，在直播中首度公開另一半，對方就是比他大一歲的TVB女藝人尹詩沛。

吳子冲在《臥底嬌娃》飾演一位商業奇才，演技獲讚。（劇集截圖）

正以為吳子冲終於上位之際，他上月出席劇集宣傳時親證離巢TVB。（陳順禎 攝）

離巢不獲高層挽留

早前有網民發現TVB官網已將吳子冲的藝人檔案下架，他上月出席劇集《臥底嬌娃》宣傳受訪時大方承認此事，他表示離巢是三月中旬發生的事，雙方經過多次來回傾談，最終決定和平分手。吳子冲坦言過程中只接觸過「藝員科」的同事，沒有任何高層出面挽留，更笑言：「小薯仔冇得見高層。（樂小姐、珍姐？）冇，好耐冇見過佢哋。」

吳子冲外型討好，擁187cm身高，讀書時已兼職擔任時裝模特兒。（IG@ngccf）

談到離開效力8年公司的真正原因，吳子冲坦言並非TVB主動提出不續約，而是自己來到35歲的人生關口，不希望未來的路只得一個選擇。「如果啲戲唔係太濕屎，相信仲有得撈嘅。」他希望除了演藝事業外都有自己的生意或副業，為未來穩定生活鋪路，並透露目前已身兼多職，不但自行創業做老闆，更殺入教育界，擔任大專院校兼職講師。

吳子冲親證離巢效力8年TVB未獲高層挽留：好耐冇見樂小姐、珍姐

直播大方放閃 秘戀5年首度官宣

感情方面，吳子冲也有新動向。他昨晚在社交平台直播時，邀請了一位「特別嘉賓」現身，她就是TVB藝人尹詩沛，兩人在直播中大方閃光彈，不時互相比心、對視、整理頭髮，滿屏粉紅泡泡。當兩人上演「借位Kiss」時，更令在線網民情緒激動。

吳子冲和女友「同框直播」，並大方承認戀情。（小紅書截圖）

兩人直播放閃，十分甜蜜。（小紅書截圖）

一齊給心心。（小紅書截圖）

網民速問兩人是否情侶？吳子冲趁機官宣，也是他首次公開承認兩人戀情，「係啊，我哋一齊已經五年。」網民問到會否擔心被狗仔隊影到，所以拍拖很避忌？兩人大方說：「無避忌。」吳子冲還笑說：「都無人影，無新聞價值我哋兩個，娛樂頭條對我哋都無興趣。」尹詩沛和應說：「係啊，無需要特別擔心啲咩，我哋都正經人家，正常拍拖。」

深情對望。（小紅書截圖）

更上演一幕「借位」激吻。（小紅書截圖）

曾讚女友三觀正

不少網民送上祝福外，同時也感到驚訝，紛紛留言：「他們是姐弟戀嗎」、「他們居然是情侶？」、「覺得他們好配」；有網民推測，過往兩人或許受限於公司壓力而未能公開戀情，現在吳子冲離巢了便沒問題，可以大方認愛。其實早兩年兩人已經被媒體爆出熱戀中，但一直未有正面承認。當時有指，吳子冲因為與尹詩沛事業都正值搏殺期，所以他希望有一定經濟基礎，才公開他們的情侶關係。及後吳子冲在接受《明周》專訪時，也曾大讚女方是少數三觀正確的人。他最欣賞對方的地方是，可能大家會覺得娛樂圈是大染缸，很多奇怪及不同目的人會出現，但女友卻是少數叫做三觀正確的人，「原本以為她在這裏工作了十幾年， 一定有她的手段，但原來她沒有，真的是憑實力獲得觀眾及幕後的認同，很少見到這類型的人，我絕對非常欣賞她，在TVB最欣賞的演員中，頭五名一定有她份。」

吳子冲大讚女友是三觀正確的人。（IG圖片）

尹詩沛入行16年，近年演技終獲認可。（IG圖片）

2010年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，入行已經16年的尹詩沛，近年劇接劇演出甚有發揮，由御用妓女、《金宵大廈》內飾演舞女兼同志「芳芳」、《十八年後的終極告白》中的豬肉店老闆娘「趙玉娣」、《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》裡飾演日本妓女村上雅美，流利日式英語，到最近《巨塔之后》裡，尹詩沛一改以往戲路，飾演宣萱閨蜜內斂實幹，以及在《正義女神》飾演「鄧官」，演乜似乜令人驚艷。

尹詩沛在《十八年後的終極告白》中的豬肉店老闆娘「趙玉娣」，令人印象深刻。（《十八年後的終極告白》截圖）

尹詩沛近年劇接劇，演出甚有發揮。（IG圖片）

而在直播中，也有網民問到尹詩沛會否跟隨男友鋪路離巢TVB，尹詩沛直言：「係咪都應該鋪定先嘅，其實演員唔係一個好搵到食嘅職業，演員不嬲都係興趣和理想，最緊要過癮。」她也講到因為公司不喜歡藝人講戀情，所以她們都配合很低調。