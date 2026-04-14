樂瞳拍短劇玩「出軌」拋金句鬧渣男　被指撞樣朱咪咪親揭二人關係

現年39歲的樂瞳，出身於無綫第21期藝員訓練班，曾簽約陳冠希旗下公司進軍歌壇，惟發展平平，之後做回演員，演出多套劇集，由於天生一副童顏，所以常被安排演「阿妹」角色居多。2017年，樂瞳約滿離巢效力10年的TVB，專注發展個人事業，她不僅把網上洋酒生意打理得有聲有色，近年還身兼飲食旅遊KOL，塑造女強人形象。感情方面，樂瞳當年被指與內地富二代David拍拖後，生活變得富貴，除了入住千萬豪宅，更經常周遊列國，不過有指因為她太愛炫耀，最後導致分手收場。但分手後樂瞳似乎未受影響，依然生活優渥。近日，樂亭還重拾演員身分，與昔日拍檔羅鈞滿拍短劇，沒想到有網民竟錯重點，指她與朱咪咪意外撞樣。

樂瞳在豪華遊艇慶祝39歲生日！（IG@loktungcilla）

樂瞳雖然個子少，但身材都很有睇頭。（IG@loktungcilla）

樂瞳離巢TVB後，專注發展個人事業。（IG@loktungcilla）

經常旅行，生活富貴。（IG@loktungcilla）

樂瞳拍片爆金句鬧渣男

樂瞳近日在社交平台分享與羅鈞滿拍攝的一段短劇，講述男方突然「攤牌」，坦承自己喜歡了別人。身穿波點短裙大騷白滑美腿的樂瞳，不忿被背叛，大爆金句：「而家屋企有魚翅唔食，食碗仔翅啊？」但男方所指的「新歡」竟然是一杯手搖，並表示：「我貪佢比你甜，貪佢比你有韻味、有格調，得唔得啊？」樂瞳亦不甘示弱，反擊指自己剛食了「老男人」肯德基。雖然劇情看到人「一言難盡」，但樂瞳非常入戲，鬧交戲更是七情上面，可見演技依然未有生疏。

樂瞳近日與舊拍檔羅鈞滿拍攝以「背著女友偷食」為題的有趣短片。（小紅書截圖）

樂瞳演得七情上面，還大爆金句。（小紅書截圖）

雖然劇情「一言難盡」，但樂瞳依然入戲。（小紅書截圖）

網民佩服樂瞳忍到校。（小紅書截圖）

意外撞樣朱咪咪 樂瞳高EQ回應

樂瞳和羅鈞滿之前曾合作《愛我請留言》及《護花危情》等劇集，再次同框勾起不少劇迷的集體回憶，大讚對白搞笑，又佩服樂瞳「點樣可以忍住唔笑的」。不過也有網民錯重點，截圖指樂瞳「撞樣」朱咪咪，「呢個角度，好似朱咪咪啊」。對此，羅鈞滿亦搞笑「補刀」留言：「佢根本就係」。面對網民的調侃，樂瞳親自回覆網民：「以前劇集初五啟市錄我曾經演過咪咪姐的女兒蘇芬」，表現得相當大方且幽默。另外，也有網民提議：「其實你哋揾一班藝人一起拍一起玩都應該有市場，樂瞳直言：「我也很喜歡大家加入的」，似乎仍非常有戲癮。

有網民留言指樂瞳「撞樣」朱咪咪。（小紅書截圖）

大家又覺得樂瞳同朱咪咪似不似樣？（資料圖片）

樂瞳和朱咪咪曾在TVB劇集《初五啟市錄》飾演兩母女。（《初五啟市錄》劇集截圖）

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