前主播梁凱寧現身港台分析「Jayden之亂」 轉職言語治療師超專業
撰文：黃欣華
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前無綫（TVB）新聞主播、現職言語治療師的梁凱寧（Elly），近日現身香港電台節目，探討因網絡熱話而興起的「Jayden之亂」。她以專業角度指出，不少香港家長習慣「半中半英」的溝通方式，雖然看似洋化，實則可能影響小朋友的語言發展。
梁凱寧專業分析「Jayden之亂」：家長中英夾雜恐阻礙幼兒語言發展
梁凱寧在節目中舉例，不少家長習慣對子女說：「快啲 put down 個 toy！」她強調，這種混合語言的溝通方式會讓小朋友只吸收到「碎裂詞彙」，而非完整的語言系統，長遠難以建立正確的句子結構。針對想讓小朋友中英雙語並行的家長，梁凱寧給出 3 大專業建議：
1. 建立語言邊界 (One Parent, One Language)：
建議父母分工，例如爸爸固定講中文，媽媽固定講英文。讓小朋友在面對不同對象時，自動切換至相應的語言系統，避免混淆。
2. 按時間或地點劃分：
設定「語言區域」，例如在客廳講中文，在書房則全英文溝通；或將週末定為 “English Day”，讓孩子明白特定情境需使用特定語言。
3.「整句」對照，拒絕單字夾雜：
避免說「呢個係 Apple」。正確做法是先講完整中文「呢個係蘋果」，隨即再講完整英文 “This is an apple.”，協助孩子建立完整的語法邏輯。
由主播到言語治療師 網民大讚：專業與美貌並重
梁凱寧自2019年離開無綫新聞部後，轉跑道可謂相當成功。她除了做主持、香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師及KOL外，亦修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，早已正式成為衞生署認可言語治療師。她不僅在專業領域大放異彩，外貌與身材更被指處於巔峰狀態，皮膚細緻，笑容甜美，比起主播時期更多了一份成熟知性的韻味，網民紛紛大讚她是「最美治療師」、「專業與美貌並重」。
其實梁凱寧讀言語治療並不是為錢，她曾表示希望積累足夠經驗，可以開一間屬於自己的言語治療診所，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群，來回饋社會，簡直愛心爆棚，又靚又叻！