前主播梁凱寧現身港台分析「Jayden之亂」　轉職言語治療師超專業

前無綫（TVB）新聞主播、現職言語治療師的梁凱寧（Elly），近日現身香港電台節目，探討因網絡熱話而興起的「Jayden之亂」。她以專業角度指出，不少香港家長習慣「半中半英」的溝通方式，雖然看似洋化，實則可能影響小朋友的語言發展。



前 TVB 新聞主播梁凱寧以言語治療師的專業身份，針對近期網絡熱話「Jayden 之亂」分析幼兒語言發展問題 。（截圖）

她指出香港家長常使用的「中英夾雜（Code-switching）」溝通方式，會導致孩子吸收碎裂詞彙，阻礙建立完整語法邏輯 。（截圖）

梁凱寧專業分析「Jayden之亂」：家長中英夾雜恐阻礙幼兒語言發展

梁凱寧在節目中舉例，不少家長習慣對子女說：「快啲 put down 個 toy！」她強調，這種混合語言的溝通方式會讓小朋友只吸收到「碎裂詞彙」，而非完整的語言系統，長遠難以建立正確的句子結構。針對想讓小朋友中英雙語並行的家長，梁凱寧給出 3 大專業建議：

新聞主播梁凱寧，自2019年離開無綫新聞部後，積極轉跑道兼瓣數多多，簡直是Slasher典範。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧又靚又叻！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧在香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師已達五年時間。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧相當好學，修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

並成為了正式的言語治療師！（IG@maggieleung0722）

1. 建立語言邊界 (One Parent, One Language)：

建議父母分工，例如爸爸固定講中文，媽媽固定講英文。讓小朋友在面對不同對象時，自動切換至相應的語言系統，避免混淆。

2. 按時間或地點劃分：

設定「語言區域」，例如在客廳講中文，在書房則全英文溝通；或將週末定為 “English Day”，讓孩子明白特定情境需使用特定語言。

3.「整句」對照，拒絕單字夾雜：

避免說「呢個係 Apple」。正確做法是先講完整中文「呢個係蘋果」，隨即再講完整英文 “This is an apple.”，協助孩子建立完整的語法邏輯。

轉型治療師網民激讚：愈嚟愈靚！（截圖）

由主播到言語治療師 網民大讚：專業與美貌並重

梁凱寧自2019年離開無綫新聞部後，轉跑道可謂相當成功。她除了做主持、香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師及KOL外，亦修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，早已正式成為衞生署認可言語治療師。她不僅在專業領域大放異彩，外貌與身材更被指處於巔峰狀態，皮膚細緻，笑容甜美，比起主播時期更多了一份成熟知性的韻味，網民紛紛大讚她是「最美治療師」、「專業與美貌並重」。

梁凱寧獲委任為耳鼻喉科名譽言語治療師。（IG@maggieleung0722）

網民都關心她打政府工後，還能否繼續做KOL。（IG@maggieleung0722）

網民指她找到了「鐵飯碗」，但梁凱寧就解釋，自己是冇錢收的。（IG@maggieleung0722）

其實梁凱寧讀言語治療並不是為錢，她曾表示希望積累足夠經驗，可以開一間屬於自己的言語治療診所，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群，來回饋社會，簡直愛心爆棚，又靚又叻！

梁凱寧曾表示自己以開言語治療診所為目標，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群。（IG@maggieleung0722）